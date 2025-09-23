Hong Kong decreta alerta máxima por el supertifón Ragasa

Los servicios meteorológicos de Hong Kong decretaron este miércoles la alerta máxima por la llegada del tifón Ragasa a la costa meridional de China, con fuertes vientos y lluvias torrenciales.

El sur de China se paralizó este martes ante la llegada del supertifón, que ya causó al menos dos muertos, derribó árboles y arrancó techos al embestir el norte de Filipinas, donde miles de personas buscaron refugio en escuelas y centros de evacuación.

"Se emitió la señal de huracán número 10 a las 02H40 [18H40 del martes]. Esto significa que se esperan vientos con una velocidad media de 118 km/h o más", declaró el Observatorio de Hong Kong, que precisó que ese nivel "permanecerá en vigor durante cierto tiempo".

A causa del tifón, el transporte de la ciudad semiautónoma china había sido suspendido el martes y los comercios cerraron.

Un reportero de AFP vio cómo olas de casi cinco metros de altura rompían contra el paseo marítimo del barrio residencial de Heng Fa Chuen, en Hong Kong, al caer la noche.

Terence Choi, residente de la zona, dijo que había almacenado comida para dos días en su casa y añadió que estaba "bastante nervioso" ante la posibilidad de quedar sin electricidad ni suministro de agua potable.

Las autoridades pidieron a los habitantes de las zonas bajas que estuvieran atentos a las inundaciones y abrieron 46 refugios temporales.

También se instalaron barricadas y pasarelas elevadas.

"Ragasa presentará una grave amenaza para Hong Kong y podría alcanzar los niveles de Hato en 2017 y Magkhut en 2018", dijo el lunes el segundo funcionario al mando de la ciudad, Eric Chan, en referencia a dos supertifones que causaron cientos de millones de dólares en daños materiales.

Yang Lee-o, una septuagenaria que reside desde hace 40 años en Lei Yue Mun, en el este de la isla de Hong Kong, contó a AFP que, durante un supertifón anterior, el agua le llegó hasta los muslos.

Clases y transporte suspendidos

Al norte de Hong Kong, en la ciudad china de Shenzhen, se ordenó la evacuación de 400,000 personas.

Las autoridades locales anunciaron la suspensión de la jornada laboral, las clases y el transporte, al igual que en otras diez grandes ciudades del sur de China, donde viven decenas de millones de personas.

En Hong Kong, la jornada escolar fue cancelada por dos días desde el martes y el Hong Kong Jockey Club pospuso las tradicionales carreras de caballo de los miércoles.

El aeropuerto de este centro financiero permanecerá abierto, pero soportando "importantes perturbaciones" desde las 18:00 horas locales (10:00 GMT) del martes, según la autoridad aeroportuaria.

Se prevé que se cancelen más de 500 vuelos de la aerolínea hongkonesa Cathay Pacific.

Estantes vacíos

Los habitantes de Hong Kong, unos 7.5 millones, se apresuraron a abastecerse antes de la llegada de Ragasa, vaciando los estantes de los supermercados.

"Es inevitable preocuparse", comentó Zhu Yifan, un estudiante chino de 22 años.

Zoe Chan, de unos 50 años, apiló bolsas de arena frente a su tienda de ropa en el distrito de Wanchai.

"Lo más importante es tomar mejores precauciones para poder estar más tranquila", declaró a AFP, y dijo temer que su negocio se vea "arruinado" por el agua.

La bolsa de Hong Kong cambió este año las reglas para permanecer abierta durante los tifones, aunque la entidad dijo a Bloomberg News que estaba "monitoreando de cerca" la situación.

Ragasa estará en su punto más cercano de Hong Kong y la ciudad vecina de Macao la mañana del miércoles, según el servicio meteorológico chino.

La autoridad ferroviaria de la región china de Cantón anunció la suspensión de todos los servicios de tren el miércoles.

Los científicos advierten que las tormentas se han vuelto más intensas a medida que el planeta se calienta debido a los efectos del cambio climático causado por los humanos.