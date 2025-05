Hamás no acepta propuesta de Trump

Washington. Estados Unidos rechazó el día de ayer 26 de mayo, una afirmación del movimiento islamista palestino Hamás de que el grupo había aceptado una propuesta de alto al fuego en Gaza que implicaría la liberación de 10 rehenes en dos tandas y una tregua de 70 días.

Una fuente de Hamás había dicho que los terroristas habían "aceptado la nueva propuesta" del enviado especial para Medio Oriente del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, "que el movimiento recibió de mediadores".

Pero según lo reportado por el portal de noticias Axios, confirmado a la AFP por un portavoz de Witkoff, el emisario estadounidense negó que Hamás hubiera aceptado su propuesta.

"El enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff rechaza la afirmación de Hamás de que el grupo ha aceptado su propuesta para un acuerdo de rehenes y alto el fuego", dijo el reportero de Axios Barak Ravid en la red social X.

Añadió que Witkoff dijo que lo que había visto por parte de Hamás "es decepcionante y completamente inaceptable".

Consultado sobre el tema, el portavoz de Witkoff declaró: "Lo que publica Axios es correcto".

El esquema del nuevo acuerdo fue revelado mientras Israel intensifica su ofensiva en el territorio palestino, y luego de rondas previas de conversaciones que no lograron avances desde que fracasó a mediados de marzo un alto el fuego de dos meses.

La fuente de Hamás dijo que el acuerdo incluía "una tregua de 70 días a cambio de la liberación de 10 rehenes en dos tandas" y señaló que "durante la tregua comenzarían negociaciones sobre un alto el fuego permanente con garantías estadounidenses".

Witkoff estuvo involucrado en las negociaciones que resultaron en el último acuerdo de alto el fuego.

Estados Unidos, Egipto y Catar han participado en la mediación de las conversaciones de alto al fuego durante toda la guerra, iniciada en octubre de 2023 tras un ataque sorpresivo de Hamás a Israel.

En medio de la confusión, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que traerá de vuelta a todos los rehenes, "los vivos y los muertos", sin mencionar la propuesta estadounidense de tregua en Gaza.

"Si no lo conseguimos hoy, lo conseguiremos mañana, y si no es mañana, entonces pasado mañana, no nos rendimos (...) Tenemos la intención de traerlos a todos de vuelta, los vivos y los muertos", afirmó Netanyahu en un discurso de cierre de las festividades del "Día de Jerusalén".

Poco antes, el dirigente había dicho en un video difundido en su canal de Telegram que esperaba poder "anunciar algo" sobre los rehenes "hoy o mañana", sin dar más detalles.

Quizá lo mencionó pensando que sí habría un cese el fuego.

“Ataque sin precedentes”

Al menos 52 personas murieron ayer por bombardeos israelíes en Gaza, según reportó la Defensa Civil palestina, de las cuales 33 se encontraban en una escuela que albergaba a desplazados, donde el ejército israelí dijo que había "terroristas de alto perfil".

El Gobierno informó que había atacado 200 puntos en las últimas 48 horas mientras su ejército alertó de un “ataque sin precedentes” en el sur de la Franja de Gaza por lo que pidió a la población desplazarse de la zona.