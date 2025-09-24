Guterres defiende acuerdo ambiental un día después que lo trumpearan

Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, defendió ayer en una minicumbre en Nueva York la eficacia del Acuerdo de París sobre el clima, adoptado hace casi 10 años.

"El Acuerdo de París ha hecho la diferencia", declaró Guterres al inaugurar una cumbre en la que más de un centenar de dirigentes deben presentar nuevos compromisos climáticos para 2035.

La cumbre tiene lugar un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizara su discurso en la Asamblea General de la ONU para tachar el cambio climático de "estafa" y criticar a países como los Estados miembros de la Unión Europea y China por adoptar tecnologías de energías renovables.

Estados Unidos, el mayor emisor histórico del mundo y el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero por detrás de China, se está retirando del Acuerdo de París, el pacto climático de 10 años que tenía como objetivo evitar que la temperatura global subiera más de 1.5 grados centígrados a través de planes climáticos nacionales.

"Ahora, necesitamos nuevos planes para 2035 que vayan mucho más lejos, mucho más rápido", dijo Guterres.

En representación de México participó la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.