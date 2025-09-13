El Gobierno de Trump ordenó ilegalmente el despido masivo de trabajadores: Juez William Alsup

Un juez federal determinó el viernes que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ilegalmente el despido de miles de trabajadores federales, pero no dictó su reincorporación, citando decisiones recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El juez federal de distrito William Alsup en San Francisco se aferró a su conclusión preliminar en el caso de que la Oficina de Administración de Personal (OPM, por su sigla en inglés) de Estados Unidos ordenó ilegalmente en febrero a numerosas agencias despedir en masa a empleados a prueba.

Sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y el estado de Washington demandaron después de que el Gobierno de Trump tomó medidas para despedir a unos 25,000 empleados a prueba, que por lo general tienen menos de un año de servicio, aunque algunos son trabajadores de larga data en nuevos puestos de trabajo.

Alsup dijo que normalmente "dejaría de lado la directiva ilegal de la OPM y anularía sus consecuencias, devolviendo a las partes al statu quo ex ante y, como consecuencia, a los empleados a prueba a sus puestos".

"Pero la Corte Suprema ha dejado suficientemente claro a través de su expediente de urgencia que anulará las medidas de amparo concedidas judicialmente respecto a las contrataciones y despidos dentro del Ejecutivo, no sólo en este caso sino en otros", escribió Alsup.

En abril, la Corte Suprema suspendió una medida cautelar dictada por Alsup en el caso, que obligaba a seis agencias a readmitir a 17,000 empleados mientras avanzaba el litigio.

Alsup dijo que habían pasado demasiadas cosas desde la decisión de la Corte Suprema de abril como para ordenar ahora la reincorporación de los empleados, ya que muchos habían conseguido nuevos puestos de trabajo mientras la Administración transformaba el Gobierno.

Pero Alsup, nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton, dijo que los trabajadores "siguen siendo perjudicados por el despido pretextual de la OPM "por rendimiento", y ese daño puede ser reparado sin la reincorporación".

Ordenó a 19 organismos, entre ellos los Departamentos de Defensa, Asuntos de Veteranos, Agricultura, Energía, Interior y Tesoro, que actualizaran los expedientes de los empleados antes del 14 de noviembre y les prohibió seguir las directrices de la OPM para despedir a los trabajadores.

Los representantes de los demandantes y de la Casa Blanca no respondieron el sábado a las peticiones de comentarios.