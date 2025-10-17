Gobierno de EU pide a la Corte Suprema que levante suspensión de la Guardia Nacional en Chicago

El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule los fallos de tribunales inferiores que bloquean el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago.

Trump argumenta que el envío de tropas es necesario para combatir el crimen y proteger a los agentes de inmigración en la tercera ciudad más grande del país.

Tanto un juez de distrito como un tribunal de apelaciones confirmaron la suspensión del despliegue, lo que llevó al Departamento de Justicia a presentar un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, dominada por jueces conservadores.

El panel de apelaciones dijo el jueves que el gobierno no demostró que las condiciones en el terreno justificaran el despliegue de soldados en esta ciudad de Illinois, gobernada por demócratas.

"Incluso después de otorgar gran deferencia a la evaluación del presidente sobre las circunstancias, no vemos pruebas suficientes de una rebelión o peligro de rebelión en Illinois", dijo el tribunal.

En su presentación ante la Corte Suprema, el procurador general John Sauer afirmó que los agentes federales en Chicago se ven "obligados a operar bajo la amenaza constante de la violencia de los manifestantes".

La orden judicial que bloquea el despliegue de la Guardia Nacional "interfiere indebidamente con la autoridad del presidente y pone innecesariamente en peligro al personal y la propiedad federal", agregó Sauer.

Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda para bloquear el despliegue, acción que también tomaron las autoridades del estado de Oregón para evitar el envío de tropas de la Guardia Nacional a Portland.

Illinois y Oregón no son los primeros estados en presentar desafíos legales contra el uso extraordinario de la Guardia Nacional por parte del gobierno de Trump dentro del país.

California, gobernada por demócratas, presentó una demanda después de que el presidente republicano enviara tropas a Los Ángeles a principios de este año para sofocar las manifestaciones provocadas por una ofensiva federal contra los inmigrantes indocumentados.