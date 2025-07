Francia y RU vinculan sus arsenales nucleares

Londres. Francia y Reino Unido, las dos potencias europeas con armamento nuclear, están estrechando sus lazos en el tema, un paso importante para enfrentar el deterioro de la seguridad en el continente, complicar los cálculos de Rusia y tranquilizar a los aliados preocupados por el futuro del paraguas estadounidense.

"Esta mañana hemos firmado la Declaración de Northwood, que confirma por primera vez que coordinamos nuestras disuasiones nucleares independientes. Desde hoy, nuestro adversarios saben que cualquier amenaza extrema a este continente conllevará una respuesta de nuestras dos naciones", declaró el primer ministro británico Keir Starmer.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que tomaron decisiones importantes. "Reconocemos que no podemos imaginar una situación de amenaza extrema para Europa que no suscite una respuesta rápida por nuestra parte, sea cual sea la naturaleza de esa respuesta y no descartamos la coordinación de nuestras respectivas disuasiones".

"Se trata de un avance positivo para la seguridad europea", declara Artur Kacprzyk, del centro de investigación polaco PISM. "Complica los cálculos estratégicos rusos".

"Es un mensaje adicional dirigido a ellos: Francia y Reino Unido podrían lanzar una respuesta nuclear coordinada a un ataque contra sus aliados", subraya.

Pero, añade, "esto dependerá mucho de lo que los dos países hagan realmente juntos" y de lo que demuestren para dar credibilidad a estas palabras, un punto esencial en el mundo de la disuasión.

Coalición

Starmer y Macron aseguraron que los planes de la coalición de países voluntarios para garantizar un futuro alto el fuego entre Kiev y Moscú están "listos", al tiempo que hicieron un llamado a aumentar la "presión" sobre Rusia.

El líder británico agregó que la coalición cuenta con "un nuevo cuartel general en París, que ya está operativo y que está ultimando las estructuras de mando y control", en coordinación con Kiev.

El miércoles, Londres y París habían anunciado su intención de utilizar la fuerza expedicionaria conjunta franco-británica ya existente como "base" de una futura fuerza desplegada bajo el auspicio de la "coalición de voluntarios".

Conferencia

Los participantes en una conferencia celebrada en Roma sobre la recuperación de Ucrania se comprometieron a aportar más de 10,000 millones de euros para ayudar al país devastado por la guerra, declaró la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.