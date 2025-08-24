Francia convoca al embajador de EU tras críticas a Macron

París. El gobierno francés convocó para hoy al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, luego de que calificara de insuficientes las acciones del presidente Emmanuel Macron contra el antisemitismo.

“El embajador hizo declaraciones inaceptables que contravienen el derecho internacional, en particular el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, previsto en la Convención de Viena de 1961”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La polémica estalló tras revelarse una carta enviada por Kushner a Macron, en la que expresó su “profunda preocupación por la ola de antisemitismo en Francia” y cuestionó la falta de medidas contundentes del gobierno. El documento salió a la luz poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusara a Macron de “alimentar el fuego antisemita” por impulsar el reconocimiento internacional del Estado palestino.

Actos antisemitas

Kushner repitió argumentos similares a los de Netanyahu, al advertir que “las declaraciones que denigran a Israel y los gestos hacia un Estado palestino alientan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro a la comunidad judía en Francia”.

El conflicto diplomático se produce semanas después de que Macron anunciara que Francia reconocerá al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU en septiembre. Los actos antisemitas en el país se han multiplicado desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dio inicio a la actual guerra en Gaza.