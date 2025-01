Un fanfarrón, empoderado y con suerte, así ven a Trump allá del otro lado de la frontera

En materia migratoria, dentro de Estados Unidos se ve al presidente Donald Trump como un fanfarrón, empoderado, más organizado que en su primer periodo de gobierno y con suerte.

Para el Profesor de Sociología y Estudios Americanos y Etnicidad en la Universidad del Sur de California, Manuel Pastor, la implementación las disposiciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en materia migratoria enfrentaron a organizaciones civiles pro – migrantes más preparadas, que las que enfrentó en su primer periodo de gobierno, pero es un hecho que hoy el mandatario estadounidense también está más organizado, tiene más control de instancias públicas, además de que todo parece indicar que no respetará la ley.

Dijo que una señal de la forma en que pretende actuar esta vez es el anuncio hecho al segundo día de su gobierno, de que los agentes migratorios sí van a hacer operativos en iglesias o cerca de escuelas, que era algo que no hacían.

Recordó que no hay una ley, al menos federal, que impida la acción de los agentes migratorios en esos lugares, sino que no lo hacen por normas sociales de convivencia.

Situaciones como esa hacen pensar que, si bien la defensa legal ante las disposiciones del mandatario en contra de los migrantes será algo importante, puede ocurrir que en las cortes demuestre que no viola leyes sino normas sociales.

Sin embargo, ataja, también habría que tomar en cuenta que el mandatario está abriendo varios frentes legales que en algún momento pueda traerle dificultades.

El académico expuso que, si bien, abogados y activistas han realizado campañas para hacer saber a los inmigrantes cuáles son sus derechos ante la acción del gobierno, por ejemplo, quedarse callado durante detenciones, hay que tomar en cuenta que todo parece indicar que la indicación del presidente es deportar a los migrantes sin detenerse a respetar la ley.

Además, debe tomarse en cuenta que gran parte de las medidas anunciadas por el presidente Trump forman parte de un show para demostrar a su base política que es una persona muy fuerte combatiendo las amenazas contra esa nación, dentro y fuera de sus fronteras.

Sin embargo, esa puesta en escena está ocasionando temor entre la comunidad migrante. Hay gente que tiene miedo de ir a dejar a la escuela a sus hijos o de ir al trabajo porque los puede detener La Migra y deportarlos.

Eso puede ocasionar problemas importantes en la economía, particularmente en los sectores de la construcción, agricultura y servicios.

También, planteó que las disposiciones del mandatario pueden entrar en conflicto con otros objetivos de su propia administración, como combatir la inflación.

Concretamente, cuestionó cómo se puede contribuir a bajar los indicadores de la inflación, al mismo tiempo que se saca del país la fuerza de trabajo que representan los migrantes, que son muy importantes en sectores como la construcción restaurantes, entre otros, principalmente por el nivel de salarios que aceptan.

El show debe continuar

El académico destacó que el presidente Trump dice que es un hombre de negocios, pero realmente es el jefe de un circo. Lo que está tratando de hacer es una serie de shows, como El Show en contra los Migrantes y El Show para liberar a personas que participaron en el asalto al Capitolio, entre otros.

Los académicos y expertos en políticas públicas pueden analizar la serie de anuncios del mandatario en función de los objetivos de la política pública que se trate, los efectos en la economía, pero quizá sea importante verlo desde el punto de vista de un empresario de espectáculos de televisión, indicó.

Y es que, para el profesor universitario, el presidente es una persona que piensa sobre todo en el corto plazo, por ello, factores como las elecciones intermedias que habrán de realizarse dentro de dos años, no son una variable importante, incluso tampoco las federales de 2028, porque no le interesa mucho el futuro de su partido, al menos no tanto como la percepción de él hoy.

Un presidente con suerte

Por otra parte señaló que las medidas del mandatario no han encontrado mayores resistencias en la oposición porque los demócratas parecen cansados, deprimidos y sin dirección.

En ese tenor, mencionó que, si bien, hay gobernadores que se oponen a las políticas de Trump, hoy, hasta el factor suerte está de su lado.

El gobernador más calificado para resistir las políticas migratorias de Trump es el de California, Gavin Newson, sin embargo, con la devastación ocasionada por la serie de incendios que ocurren en las inmediaciones de Los Ángeles, va a depender en gran medida del apoyo del gobierno federal para atender a las familias damnificadas. Lo mismo ocurre con el alcalde de Los Ángeles, Karen Bass.

Sin embargo, dijo que habría que tomarse en cuenta que California, al ser un estado rico, que contribuye considerablemente al erario nacional, tendría elementos para reaccionar con fuerza ante el gobierno federal si le niega ayuda en una situación de emergencia como la que enfrenta.

A escala internacional, indicó el profesor, Trump busca verse como un nuevo policía del mundo y que Estados Unidos es un país muy fuerte y se quitará del camino todo obstáculo que le impida ser la nación más poderosa.

Por eso el mensaje para México es: nosotros no somos su socio; somos sus jefes.