Disposiciones de Trump perfilan a México como destino no planeado de migrantes

Las severas acciones en materia migratoria anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado una serie de interrogantes en México, país que, además de ser un lugar de origen, tránsito y retorno de migrantes, ahora se perfila a ser lugar de destino no planeado… y no hay claridad de que esté preparado para eso.

La decisión del mandatario estadounidense de anunciar que declarará emergencia nacional en la frontera con México y enviar soldados a la zona; que iniciará el proceso para devolver a extranjeros delincuentes; que reimplementará la política de “Quédate en México” para los solicitantes de asilo y que terminará con la práctica de atrapar y soltar migrantes en la frontera, ha propiciado que académicos especialistas en asuntos migratorios se hagan los siguientes cuestionamientos:

¿Qué estatus le dará México a los extranjeros que sean enviados a su territorio desde el vecino país del norte?

¿Qué va a pasar con los mexicanos que se fueron a Estados Unidos huyendo de la violencia en sus lugares de origen y ahora son devueltos en calidad de deportados?

¿Qué acciones de política pública se implementará para los mexicanos que tienen ya muchos años viviendo en Estados Unidos y sean repatriados, dejando en aquel país cónyuges o hijos?

¿Qué va a pasar con los dreamers, que son los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y sean repatriados a México?

¿El gobierno mexicano buscará algún acuerdo con Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití, para atender a las personas de esos países que sean devueltos a México?

¿El gobierno mexicano tiene una estrategia de mediano plazo para la reincorporación de mexicanos retornados o para la integración de extranjeros?

¿La situación actual motivará el nombramiento de un titular de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar) y a definir si se queda en la dirección del Instituto Nacional de Migración (INM) el comisionado, Francisco Garduño, sujeto a proceso penal por su presunta responsabilidad del incendio de una estación migratoria o bien el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón, como lo anunció en octubre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum, pero todavía no se ha decidido a que ya asuma el cargo?

Efectos a corto y largo plazo

De acuerdo con académicos especialistas en asuntos migratorios y activistas consultados por El Economista, las disposiciones anunciadas por el presidente estadounidense tienen efectos inmediatos y de largo plazo.

“Sí vamos a ver un aumento en las deportaciones, sobre todo desde el interior de Estados Unidos, pero el efecto (de todas las disposiciones) va a ser no inmediato”, señala María Dolores París Pombo, profesora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte.

Para tener una idea del contexto en que ocurren las nuevas disposiciones, recuerda que en años anteriores se habían registrado un número importante de devoluciones a México de personas, lo cual se explica porque hubo un flujo importante de migrantes; sin embargo, bajaron, debido, principalmente, a una serie de disposiciones que tomó el gobierno de Estados Unidos respecto de la migración.

Consecuencias inmediatas, varados en la frontera

Entre los efectos inmediatos y que se ven principalmente en las ciudades mexicanas de la frontera norte es la aglomeración de migrantes.

De acuerdo con datos del INM, de 2019 a los primeros días de 2025 transitaron por el país 16 millones de migrantes extranjeros de 181 países. De esa cifra 10.5 lograron cruzar hacia Estados Unidos, mientras que 6.3 millones permanecen en territorio nacional

En la frontera van llegando mexicanos y extranjeros provenientes del sur que buscan cruzar a Estados Unidos, así como mexicanos y extranjeros que están siendo devueltos y están unas horas antes de continuar su camino hacia el sur.

Lo delicado es que se están concentrando los mexicanos deportados pero que no quieren regresar a sus lugares de origen en territorio mexicano, ya sea porque perdieron sus redes sociales y familiares de apoyo o porque tienen miedo a regresar al lugar de donde originalmente salieron huyendo de la violencia.

A ellos se suman los extranjeros que cruzaron ilegalmente y fueron devueltos y los que llegaron a la frontera pidiendo asilo y fueron devueltos al reimplementarse el programa “Quédate en México” y los que hicieron su cita por medio de la aplicación CBP One que acaba de eliminar el presidente Trump.

Hay crisis humanitarias que existen, pero no se declaran

Dolores París Pombo comentó que, en muchas ocasiones se generan condiciones en los que se afectan los derechos humanos de las personas gravemente o se les coloca en situaciones de alta vulnerabilidad, pero no se declara una crisis humanitaria y eso ocurre precisamente porque las crisis humanitarias se declaran o reconocen independientemente que sea evidente que se reúnen todas las características de eso.

Sin embargo, indicó, que se debiera tomar en cuenta que, si un gobierno declara la crisis humanitaria, puede atraer recursos extraordinarios para resolver el problema.

Por su parte José Ascensión Moreno Mena, presidente de la Coalición Pro-Defensa del Migrante afirmó que las disposiciones en materia migratoria del presidente Trump agudizan las condiciones de vulnerabilidad de las personas en la frontera.

Dijo que tan solo los albergues de organizaciones sociales de Tijuana están a un promedio de 70% de ocupación.

Según el activista, el día que tomó posesión el mandatario había alrededor de 400 personas en Tijuana y 75 en Mexicali con CBP One. Además, había otro tanto esperando a que le dieran la cita.

Recalcó que entre ellos hay muchos mexicanos víctimas de desplazamiento forzado interno.

En su opinión, en estos momentos, el que haya o no una situación grave de derechos humanos en la frontera depende de que el gobierno estadounidense no realice deportaciones tumultuarias, como lo ha amenazado.

“No estamos pensando que va a ser una crisis humanitaria inmediata, sino que va a ser gradualmente”.

Además recalcó que también debe tomarse en cuenta y muy en serio que con la conglomeración de migrantes en la frontera, van a llegar también muchos polleros a tratar de hacer su agosto a su manera.

Miles varados por cancelación de CBP One

En el caso de las personas afectadas por la cancelación de la aplicación CBP One son miles porque el sistema otorgaba 1,450 citas diarias y para acudir a ellas, los migrantes debían presentarse en alguno de los ocho cruces internacionales indicados para ello.

Tan solo en la frontera de Ciudad Juárez eran atendidas alrededor de 380 diarias.

La aplicación fue implementada en enero de 2023 como una herramienta de la administración Biden para evitar una crisis humanitaria en la zona reduciendo la llegada de personas.

“Quédate en México”. ¿otra vez?

A esa situación se suma la decisión del presidente Trump de reactivar el programa Quédate en México para los solicitantes de asilo, el cual, para organizaciones como Human Rights Watch, durante su implementación anterior expuso a los solicitantes de asilo a riesgos de secuestro, extorsión, violación sexual y otros abusos.

El programa, que oficialmente se llama Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés), fue puesto en marcha en enero de 2019, durante el primer periodo de gobierno del presidente Trump.

Entre enero de 2019 y enero de 2021, Estados Unidos envió a más de 71,000 solicitantes de asilo a México mediante ese programa, incluidos decenas de niños.

Para 2020, de los 42,012 casos concluidos sólo 521 fueron ganados por los solicitantes y lograron permanecer en Estados Unidos.

En junio de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) determinó que el programa debía ser cancelado y emitió un memorándum para tal efecto. Sin embargo, en agosto de 2021, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas determinó que el memorándum citado no había sido emitido de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo y ordenó al DHS a “hacer cumplir e implementar los MPP de buena fe."

Dolores París Pombo recalcó que por tratarse de personas en busca de refugio no se pueden regresar a sus lugares de origen. “Las personas que huyen por situaciones de violencia o persecución tienen el derecho de pedir protección internacional. (Además), México es signatario y ha ratificado la convención sobre el estatuto de los refugiados internacionales, entonces tiene la obligación de protegerlos”.

Por su parte María Inés Barrios de la O, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Dijo que la forma en cómo funcionó el programa en 2020 y 2021 provocó una crisis de atención en la frontera porque las esperas eran cada vez más prolongadas.

Ahora, con la reimplementación, seguramente se verá una situación similar, posiblemente de años.

Que se queden en México; ¿A cambio de qué?

Dolores París Pombo dijo que si bien México podría negociar con Estados Unidos obtener algo a cambio de aceptar a los extranjeros mediante el “Quédate en México”, hasta el momento no se ha sabido si en las dos veces anteriores que se aplicó el programa, qué negoció a cambio.

Hay quienes refieren que probablemente lo que negoció fue no ser “Tercer país seguro”, porque eso lo obligaría a darles refugio. Con MPP no estaba obligado a eso, simplemente porque su solicitud estaba en Estados Unidos. Si al final le otorgaban el asilo se lo daban allá no en México.

En la segunda etapa lo que negoció México fue vacunas para la Covid-19 y recursos para programas sociales.

El problema es que actualmente el gobierno estadounidense simplemente disponga reactivar el programa sin nada a cambio.

En opinión de María Inés Barrios de la O, difícilmente México se va a negar a aceptar la implementación del programa y es posible que negocie algo a cambio, además seguramente lo permitirá para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, porque Estados Unidos no puede deportarlos directamente a sus naciones.

El tema más delicado, va a ser el de los venezolanos, porque su nación no está aceptando repatriaciones de ningún país. Por ello sería preciso que México emitiera alguna regulación temporal para esas personas en específico, abundó.

Serán necesarios programas de integración

Ante un escenario de un muy difícil acceso a Estados Unidos y de deportaciones masivas de mexicanos y expulsiones de extranjeros a México, se tendrá que pensar más allá de atender la emergencia

En ese sentido Dolores París Pombo dijo que una necesidad urgente es que México tenga programas de integración a mediano y largo plazo. “México nunca se ha asumido como un país de inmigración, pero en esto se va a convertir rapidísimo”.

Para la académica, el problema que se enfrentará para la integración será la diversidad de personas.

Tan solo para el caso de las personas extranjeras será necesario que el INM, en lugar de dedicarse a violar derechos humanos de los migrantes, se dedique a documentarlas y a facilitar la integración en México.

Recordó que hay ciudades, por ejemplo, en la frontera, donde hay trabajo, pero para que los migrantes extranjeros puedan acceder a ellos el obstáculo principal es el Instituto Nacional de Migración.

Por otra parte, mucha gente mexicana que llega a la frontera ya sea de sur a norte o de regreso de Estados Unidos, no trae sus documentos porque salieron huyendo de sus lugares de origen por los graves problemas de violencia.

Además, muchos mexicanos deportados no tienen documentos de México porque tienen mucho tiempo fuera del país.

En tanto, María Inés Barrios de la O consideró que el Programa México te abraza es una réplica de otros similares implementados anteriormente y si bien se enfoca a la recepción de connacionales, lo preocupante es que muchas veces este tipo de esfuerzos se quedan cortos respecto del perfil de las personas repatriadas.

Recordó que, en 2003, cuando ocurrieron deportaciones desde el interior de Estados Unidos, que generaron gran complejidad en la atención, porque muchos paisanos no tenían documentos mexicanos e incluso no los conocían.

La reconocida académica, fue enfática al señalar que, ante el escenario de desesperanza en que serán colocados a miles de extranjeros que llegaron a México con la intención de ingresar a Estados Unidos y no lo consiguieron o que sí cruzaron la frontera pero fueron devueltos a territorio nacional, seguramente van a comenzar a ver al país como un destino no planeado, lo cual implicará un reto importante para el Estado y las autoridades deberán pensar en una política pública de integración.

El indicador claro para esto son el incremento de solicitudes de refugio ante la Comar. Que en los últimos años han rebasado las 100,000 año con año.

En 2018 esa institución recibió 29,410 solicitudes de refugio de extranjeros. Para 2021, la cifra se incrementó a 129,432 y para 2023 llegó a 140,725.

