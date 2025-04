La Segob ofrece reuniones personalizadas con colectivos de buscadores

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que el Gobierno Federal mantendrá una política de puertas abiertas con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, en cumplimiento con la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum. La titular de la Segob aseguró este martes que se atenderá a todos los que lo soliciten, sin exclusiones.

“Pusimos un correo electrónico para que los colectivos envíen un mensaje y hagamos un punto de contacto y de ahí nos ponemos de acuerdo en el día, en la hora, en el lugar, de manera que sea pactado para atenderlos bien y que haya una logística”, declaró la funcionaria federal. El correo designado para este contacto es uniddh@segob.gob.mx, donde se establecerá la comunicación directa.

Rodríguez Velázquez detalló que ya hay varios encuentros agendados, incluyendo una reunión celebrada este mismo martes, 8 de abril, por la tarde. Aclaró que no habrá una periodicidad fija, ya que las reuniones se organizarán según las agendas disponibles tanto del Gobierno como de los colectivos. “Hay personal dispuesto y, si es necesario, nos reuniremos incluso los fines de semana”, afirmó en la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal.

Durante la conferencia, la funcionaria también respondió a cuestionamientos sobre el trato que han recibido algunos colectivos por parte de funcionarios públicos.

Explicó que durante una de las reuniones recientes, familiares de personas desaparecidas denunciaron actitudes de indiferencia por parte de servidores públicos, quienes, según el testimonio de los colectivos, estaban distraídos con el celular o sin prestar atención.

“Yo les llamé la atención a los compañeros, no me dijeron quién o quiénes, y les dije que el que no hiciera bien su trabajo, que no tuviera ganas de prestar un buen servicio a las víctimas, a los familiares de víctima s, pues que deberían de pensar en irse, porque si yo tenía quejas, pues les iba a pedir de inmediato su salida.”, advirtió.

Primera mesa con colectivos

El pasado lunes, 7 de abril, la Secretaría de Gobernación (Segob) instaló esta semana una mesa de diálogo con colectivos de familiares, con el objetivo de construir una agenda conjunta que garantice la verdad, la justicia y una atención digna a las víctimas.

El encuentro fue encabezado por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, quien aseguró que el diálogo con los colectivos responde a una instrucción directa de la presidenta Sheinbaum. “Tenemos la indicación de atender como una prioridad de Estado el problema de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”, afirmó. Durante su intervención, subrayó que las víctimas y sus familias deben estar en el centro de todas las etapas del proceso, y llamó a los servidores públicos a actuar con sensibilidad y compromiso.

Presentó además los lineamientos del decreto presidencial en materia de búsqueda, que incluyen la creación de una Plataforma Única de Identidad con datos biométricos desde la infancia; la implementación de una Alerta Nacional para la Búsqueda e Identificación, que activaría protocolos inmediatos tras un reporte; y la conformación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, con información en tiempo real sobre casos de desaparición.

Además confirmó que el próximo 23 de mayo se realizará una nueva reunión para evaluar avances y determinar si persisten las denuncias contra funcionarios públicos. Aseguró que ya se realiza una revisión interna, y reiteró que habrá consecuencias tanto por omisión como por posible complicidad.