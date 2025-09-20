EU obtienen 6 de 7 puestos en consejo de administración de operaciones de TikTok: Casa Blanca

Un acuerdo entre Washington y Pekín sobre el futuro de TikTok incluirá a estadounidenses en seis de los siete puestos de un consejo que supervisará las operaciones de la aplicación de vídeos cortos en Estados Unidos, dijo el sábado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Habrá siete puestos en el consejo que controla la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadounidenses", dijo Leavitt en una entrevista con Fox News.