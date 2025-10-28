EU mata a 14 "narcoterroristas" en aguas internacionales en el Pacífico; México rescata a un superviviente

El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo otros tres bombardeos contra cuatro embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, según ha confirmado este martes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien señaló que estos ataques, lanzados en aguas internacionales del océano Pacífico, se saldaron con catorce muertos y un superviviente.

Hegseth señaló en un mensaje en su cuenta en la red social X que los "ataques letales y cinéticos" fueron lanzados el lunes por orden del presidente Donald Trump, antes de resaltar que las citadas embarcaciones "eran operadas por organizaciones terroristas que trafican con narcóticos en el Pacífico oriental", sin detalles sobre el lugar de los bombardeos.

"Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de Inteligencia, transitaban en rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos", subrayó. "Ocho narcoterroristas iban a bordo de las embarcaciones alcanzadas en el primer ataque. Cuatro narcoterroristas iban en otra embarcación en el segundo ataque. Tres narcoterroristas iban en otra embarcación en el tercer ataque", agregó.

Hegseth destacó que "un total de catorce narcoterroristas murieron en estos tres bombardeos, con un superviviente", al tiempo que ha reseñado que "todos los ataques fueron lanzados en aguas internacionales, sin daños a las fuerzas estadounidenses". Además, dijo que las autoridades de México "asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate" del citado superviviente, sin más detalles al respecto.

Por último, insistió en que el Departamento de Estado "ha pasado dos décadas defendiendo otras patrias". "Ahora estamos defendiendo la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y serán tratados de la misma manera. Les localizaremos, les ubicaremos y después les cazaremos y mataremos", ha apostillado.