EU: han salido 2 millones de migrantes

Washington. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció ayer 23 de septiembre, que más de dos millones de migrantes ilegales abandonaron Estados Unidos, forzosamente o por voluntad propia, desde que Donald Trump asumió el poder.

"Dos millones de inmigrantes ilegales han salido de Estados Unidos en menos de 250 días, incluyendo aproximadamente 1.6 millones que se han autodeportado voluntariamente y más de 400,000 deportaciones", indicó el departamento en un comunicado.

El DHS transformó una aplicación telefónica que el gobierno anterior del demócrata Joe Biden había lanzado, para acoger a los solicitantes de asilo en el país, y la convirtió al inicio del mandato de Trump en una aplicación de "autodeportación", en la que los indocumentados podían anunciar al gobierno su disposición a salir del país.

Un portavoz del DHS explicó mediante un correo electrónico que "decenas de miles de extranjeros ilegales han utilizado la aplicación CBP Home".

"La cifra de 1.6 millones proviene de nuestros propios cálculos a partir del USCIS", el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia encargada de tramitar solicitudes de residencia o ciudadanía, precisó.

El número de migrantes ilegales que entró a Estados Unidos a lo largo de los cuatro años de gobierno Biden es objeto de debate entre especialistas.

Cero tolerancia

Por otra parte, el Gobierno de Trump publicó ayer una propuesta para reelaborar el proceso de selección de visas H-1B para favorecer a los trabajadores más cualificados y mejor pagados, según un aviso del Registro Federal.

El nuevo proceso se conoce tras el anuncio por parte de la Casa Blanca el viernes de que introducirá una tasa de 100,000 dólares para las visas.

Si se aprueba, la iniciativa dará más peso a las solicitudes de los empleadores que pagan salarios altos si las peticiones anuales de visas superan el límite legal de 85,000, según el anuncio. El objetivo es proteger mejor a los estadounidenses de la competencia salarial desleal de los trabajadores extranjeros.

Algunas grandes tecnológicas advirtieron a los titulares de visas que se quedaran en EU o regresaran con rapidez, lo que desató una caótica lucha por volver al país.