EU aconseja a sus ciudadanos no viajar a Arabia Saudita para peregrinación por motivos de seguridad

Estados Unidos instó a sus ciudadanos a reconsiderar viajar a Arabia Saudita para el peregrinaje musulmán del hach el próximo mes por motivos de seguridad, en un comunicado publicado por la embajada en Riad.

La misión remitió las recomendaciones generales sobre los viajes a Arabia Saudita debido a los ataques iraníes con drones y misiles y destacó que "debido a la situación de seguridad y a las perturbaciones intermitentes de los viajes, les aconsejamos reconsiderar la participación en el hach este año".