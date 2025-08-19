Erin se degrada a huracán categoría 2, ¿qué trayectoria seguirá?

Erin se debilitó hasta convertirse en un huracán de categoría 2, pero se espera que aumente a medida que se desplace por el Atlántico occidental a lo largo de la semana, informó el martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El huracán se encuentra a unas 720 millas (1,155 km) al sur-sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 110 mph (175 kph), dijo el organismo pronosticador con sede en Miami.

Erin azotó el lunes las islas del Caribe con fuertes ráfagas y lluvias, mientras crece el temor por corrientes de resaca e inundaciones en la costa este de Estados Unidos, incluso sin un impacto terrestre previsto.

Este es el primer huracán de la temporada en el Atlántico norte, se intensificó el fin de semana cuando alcanzó brevemente la categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, antes de volver a debilitarse.