Enviado de EU se reúne con Netanyahu para hablar de Líbano y Siria

El principal enviado de Estados Unidos, Thomas Barrack, llegó a Israel el domingo y se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu para hablar de Siria y Líbano, según informaron tres funcionarios israelíes.

La reunión fue comunicada por primera vez por Axios, citando tres fuentes israelíes y estadounidenses, y se produjo tras las conversaciones entre Barrack y el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y el de Defensa, Israel Katz.

Dermer mantuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al-Shibani, en París el martes sobre los acuerdos de seguridad en el sur de Siria, dijeron dos fuentes sirias conocedoras de la reunión.

Funcionarios sirios e israelíes han mantenido conversaciones con mediación estadounidense sobre la desescalada del conflicto en el sur de Siria. A fines de julio se celebró en París una ronda previa de conversaciones que concluyó sin un acuerdo definitivo.

El lunes, Barrack declaró en Líbano que Israel debía cumplir un plan según el cual el grupo militante libanés Hezbolá quedaría desarmado a fines de año a cambio del cese de las operaciones militares de Israel en Líbano.

El plan establece una hoja de ruta por fases para que los grupos armados entreguen sus arsenales a medida que el ejército israelí detiene sus operaciones terrestres, aéreas y marítimas y retira sus tropas del sur de Líbano.

El gabinete libanés aprobó los objetivos del plan a principios de mes pese a la negativa de Hezbolá a desarmarse y Barrack dijo que ahora es el turno de Israel de cooperar.

No hubo comentarios inmediatos de la oficina de Netanyahu.