Enredo diplomático entre Bélgica y EU por un stock de anticonceptivos femeninos

Bélgica sigue instando a Estados Unidos a "evitar el desperdicio" que supondría la destrucción de un stock de anticonceptivos femeninos que se encuentra actualmente en su territorio y que inicialmente estaba destinado a países africanos.

"Seguimos abogando enérgicamente por la vía diplomática para evitar el desperdicio", declaró el viernes a AFP el ministro belga de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot. La administración estadounidense, propietaria de este stock almacenado en el norte de Bélgica, indicó a mediados de julio su intención de destruirlo, lo que provocó una protesta generalizada entre las ONG y las asociaciones feministas.

Un portavoz del Departamento de Estado había explicado que se tomó la decisión de "destruir determinados productos anticonceptivos abortivos procedentes de contratos de la USAID de la era Biden que fueron rescindidos".

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue casi totalmente desmantelada por el gobierno republicano de Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca en enero, tras el mandato del demócrata Joe Biden.

La decisión sobre los anticonceptivos ilustra las nuevas orientaciones políticas de Washington, con una fuerte reducción del apoyo a los programas que promueven la planificación familiar o el aborto.

El ministro Maxime Prévot indicó que parte de los productos almacenados en Bélgica y propiedad de Estados Unidos, entre ellos implantes y DIUs, se trasladaron del depósito inicial y que las malas condiciones de almacenamiento también podían alterar su estado. Según el ministro, la diplomacia belga lleva varias semanas "ofendida" por esta situación.

"Tanto aquí, en la embajada estadounidense, como allí, directamente en Washington, hemos intervenido para decir: 'De acuerdo, cambian de política, lo lamentamos, pero, por favor, al menos dejen que lo que ya se ha comprado llegue a los destinatarios adecuados'", subrayó. Según varias fuentes, estos productos tienen un valor estimado de casi 10 millones de dólares.