Donald Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reúne este lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, anunció la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y Caracas.

"El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varios ataques mortales contra embarcaciones que según denuncia transportan droga en el Caribe y el Pacífico, y acusa a Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico. Caracas lo niega y argumenta que el objetivo de Washington es derrocar al presidente venezolano y tomar el control del petróleo del país.

Leavitt no respondió directamente a la pregunta sobre si Donald Trump había tomado una decisión final sobre una posible intervención estadounidense tras varios meses de tensiones con Caracas.

La portavoz también se negó a descartar la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano, y mantuvo la ambigüedad de la Casa Blanca sobre el asunto. "Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas", declaró.

El Consejo de Seguridad Nacional se reúne dos días después de que Trump dijera que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse "totalmente cerrado".

Antes de eso, el presidente estadounidense había declarado el jueves que Estados Unidos iba a comenzar "muy pronto" a apuntar a "narcotraficantes venezolanos" en operaciones "en tierra", y no solo en el mar.

Trump ha desplegado una flotilla en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de los ataques, con Maduro acusando a Washington de usar el narcotráfico como pretexto para tratar de derrocarlo.

Maduro, cuya reelección el año pasado fue rechazada por Washington como fraudulenta, insiste en que no hay producción de drogas en Venezuela que, según él, se utiliza como ruta de tráfico para la cocaína colombiana en contra de su voluntad.

Ataques a embarcaciones

La Casa Blanca también se pronunció este lunes sobre los ataques a embarcaciones en la zona.

El almirante que lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ordenó un ataque de seguimiento contra una presunta embarcación narcotraficante, sostuvo Leavitt al defender la decisión de atacar a los sobrevivientes de un bombardeo inicial.

El almirante Frank Bradley "actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada", dijo la portavoz.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, "autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques", añadió.

Los dos ataques ocurieron el 2 de septiembre y comenzaron una campaña de Estados Unidos en el Caribe. Según expertos, las muertes producto de los bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Los medios estadounidenses informaron la semana pasada que dos personas sobrevivieron a un ataque inicial el 2 de septiembre y fueron asesinadas en un ataque posterior para cumplir una orden de Hegseth.

El presidente Trump anunció en ese momento que 11 presuntos "narcoterroristas" murieron en "un ataque".

Ataques posteriores que dejaron sobrevivientes fueron seguidos por esfuerzos de búsqueda y rescate que recuperaron a dos personas en un caso y no lograron encontrar a otra más tarde en octubre.

Hegseth también ha insistido en que los ataques son legales, y afirmó en una publicación reciente en X que la acción militar "está en cumplimiento de la ley de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando".

Los operativos estadounidenses en el Caribe han dejado 83 muertos en bombardeos de al menos 20 embarcaciones. Washington emitió una alerta a la aviación civil sobre el "empeoramiento de la situación de seguridad y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela".

La advertencia provocó la cancelación de vuelos por al menos seis aerolíneas internacionales. Maduro revocó luego los permisos de estas compañías a operar en el país.

Mientras tanto, en Venezuela, el chavismo marchó en Caracas el lunes para rechazar las "amenazas" de Estados Unidos.

"Hoy Venezuela está en una gesta en defensa de su país, en defensa de la soberanía, en defensa de sus recursos", indicó la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a la televisión estatal durante la marcha.