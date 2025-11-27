Trump va tras narcos venezolanos por tierra

Palm Beach. El presidente Donald Trump anunció que los esfuerzos para frenar a narcotraficantes venezolanos "por tierra" comenzarán "muy pronto", en un aumento de tensiones con Caracas, que asegura que la campaña antidrogas estadounidense tiene como objetivo derrocar al mandatario Nicolás Maduro.

"Casi hemos detenido (el tráfico de drogas), está detenido en un 85% por mar", declaró Trump en una videollamada por el Día de Acción de Gracias con las tropas estadounidenses desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida.

"Y también comenzaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto", añadió.

Ofensiva por mar

Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, que designó el lunes como grupo terrorista. Caracas calificó la designación como una "ridícula patraña".

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 83 muertos.

Trump autorizó acciones clandestinas de la CIA en Venezuela, y ha dicho que "en algún momento" hablará con Maduro.