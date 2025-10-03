Donald Trump dice que Hamás está listo para la paz y le pide a Israel que deje de bombardear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que creía que Hamás estaba listo para "una paz duradera" y exigió a Israel que dejara de bombardear Gaza, después de que el movimiento islamista palestino se declarara dispuesto a liberar a los rehenes.

"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles por resolver. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente".

La declaración de Hamás se produjo horas después de que Trump diera plazo hasta la noche del domingo para responder al plan de paz que presentó a principios de esta semana en la Casa Blanca o, de lo contrario, se enfrentaría al "infierno".

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes -vivos y restos mortales- según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones "para discutir los detalles".

Trump también compartió el comunicado de Hamás en sus redes sociales, una acción casi inédita para un presidente estadounidense. También lo hizo la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho previamente que Trump haría declaraciones sobre la "aceptación" del acuerdo por parte de Hamás y publicó una foto suya dirigiéndose a las cámaras de televisión desde detrás de su escritorio.

"En el Despacho Oval: el presidente Trump responde a la aceptación de Hamás de su plan de paz", escribió Leavitt en X, junto con una foto del republicano dirigiéndose a las cámaras de televisión desde su escritorio. "¡Estén atentos!".

Trump presentó el plan de paz de 20 puntos junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca el lunes, y afirmó que si Hamás lo rechazaba, apoyaría a Israel para "concluir el trabajo".

Un alto funcionario de Hamás, Mahmud Mardawi, declaró el viernes a la AFP que el plan de Trump es "impreciso, ambiguo y carece de claridad".