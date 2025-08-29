Desempleo en Chile se mantiene en 8.7% en el segundo trimestre de 2025

La tasa de desempleo de Chile se ubicó en el 8.7% interanual durante el segundo trimestre del 2025, sin variación alguna respecto al mismo período del año anterior, según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

El organismo justifica la invariabilidad de la cifra por el incremento de la fuerza de trabajo en 0.8% y por el alza de las personas ocupadas en otro 0.8%. Por su parte, las personas desocupadas crecieron un 1%, incluidas por quienes buscan trabajo por primera vez (6.5%).

Respecto a las mujeres, la tasa de desempleo se situó en el 9.7% frente a la cifra de 7.9% de los hombres. La tasa de participación de las primeras se ubicó en el 52.8%, dos puntos porcentuales por encima del año anterior, mientras que la de los hombres se contrajo cuatro puntos porcentuales hasta el 71.2%.

En total, el número de personas ocupadas creció un 0.8%, en especial por el impulso en las comunicaciones (23.3%), la minería (11.6%) y la industria manufacturera (5.5%).

Por su parte, la tasa de ocupación informal descendió en 0.4 puntos porcentuales hasta el 26%, con un recorte de las personas ocupadas informales en un 0.6% en este período, por la disminución del 5% en el comercio y del 13.8% en la administración pública.