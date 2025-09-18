Demócratas preparan proyecto de ley para defender la libertad de expresión en Estados Unidos

Los legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos anunciaron el jueves que presentarán un proyecto de ley para "proteger la libertad de expresión", que consideran amenazada por Donald Trump y su gobierno, especialmente tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El asesinato de Charlie Kirk es una "tragedia nacional" tras la cual Donald Trump debería haberse esforzado por "unir al país" y no "explotarla para destruir a la oposición política", acusó el senador Chris Murphy en una conferencia de prensa en el Congreso en Washington.

Murphy citó como ejemplo la suspensión por parte de la cadena ABC del programa del comediante Jimmy Kimmel, un feroz crítico de Trump, tras afirmar que el movimiento de Trump MAGA (Make America Great Again de Trump, ndlr) buscaba explotar políticamente el asesinato de Kirk.

"Esto es censura. Un control estatal de la palabra. Esto no es América", se indignó el senador Murphy.

El proyecto de ley busca "crear una protección específica para aquellos que son atacados por razones políticas", explicó, mencionando sin detallar "consecuencias reales para los funcionarios gubernamentales que usen su poder para atacar la libertad de expresión".

El senador Alex Padilla enumeró hechos recientes que considera preocupantes, como las críticas de Trump a un periodista que le preguntaba sobre su familia, y las demandas contra el New York Times y el Wall Street Journal "por publicar artículos que no le gustan".

Este texto tiene como objetivo "proteger iglesias, asociaciones, periódicos, universidades, estudiantes, trabajadores, de cualquier presidente que ataque a sus opositores políticos", detalló el representante Greg Casar.

Las recientes declaraciones de la ministra de Justicia Pam Bondi, quien distinguió entre "libertad de expresión" y "discurso de odio" reprochable, han causado indignación incluso entre los conservadores.

"La libertad de expresión es una piedra angular de nuestra democracia y este gobierno intenta sofocarla. Ni siquiera quieren que la gente se exprese cuando no les gusta lo que dicen. Esto es el camino hacia la autocracia", alertó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Los conservadores a su vez sostienen que durante la anterior presidencia demócrata, hubo censura en internet, por ejemplo cuando el New York Post en 2020, publicó información comprometedora sobre Hunter, hijo del entonces presidente demócrata Joe Biden.

Facebook y Twitter restringieron en ese momento la difusión de ese artículo bajo el argumento de que era "desinformación rusa".