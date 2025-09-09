La DEA anuncia la detención de 617 personas en una operación contra el Cártel de Sinaloa

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) informó este martes de que más de 600 personas han sido detenidas en una gran operación llevada a cabo contra el Cártel de Sinaloa, al que la Administración Trump designó el pasado mes de febrero como organización terrorista.

Aunque no matizó exactamente dónde se han llevado a cabo estos arrestos, la DEA afirmó que se trata de un "golpe" al cártel a nivel internacional. Explicó que la operación ha implicado a un total de siete países, unas acciones que han sido puestas en marcha de forma "coordinada y de acuerdo a la ley".

La DEA señaló en un comunicado que en total han sido arrestadas 617 personas, mientras que son más de 10 toneladas las drogas incautadas y más de 400 las armas de fuego. La mayor parte de las drogas eran metanfetamina, cocaína y heroína.

Además, la organización criminal también tenía en su poder unos 11 millones de dólares en efectivo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó en febrero que Washington designaría a ocho cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, entre las que se encontraban también la Mara Salvatrucha salvadoreña y la venezolana Tren de Aragua.

No obstante, recientemente la Administración Trump ha introducido a los cárteles ecuatorianos Los Lobos y Los Choneros en esta misma lista, lo que facilita el intercambio de información con otros servicios de Inteligencia de cara a posibles operaciones.