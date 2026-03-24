Cuba libera a 20 presos políticos tras pacto con el Vaticano; denuncian opacidad en el proceso

Al menos una veintena de presos políticos han sido liberados en Cuba desde que La Habana anunció, hace casi dos semanas, la excarcelación anticipada de 51 prisioneros como parte de un acuerdo con el Vaticano, informó este martes la organización de defensa de derechos humanos Cubalex.

Esta oenegé con sede en Miami informó en X que hasta la fecha ha podido confirmar "la excarcelación de al menos 20 personas sancionadas por motivos políticos", en un proceso que "continúa marcado por la falta de transparencia y de información pública verificable".

Cubalex precisó que todos los presos excarcelados fueron "sancionados por participar en las protestas del 11J", las históricas manifestaciones antigubernamentales registradas en la isla el 11 y 12 de julio de 2021.

En un momento de crecientes tensiones entre La Habana y Washington, el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció el 12 de marzo la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano. Las excarcelaciones comenzaron al día siguiente, según constataron periodistas de la AFP.

El Vaticano ha actuado a menudo como mediador y canal de diálogo entre los dos países y tuvo un papel clave en el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2017).

Las autoridades cubanas no publicaron entonces una lista de los presos que se beneficiarían con la medida ni informaron sobre los delitos por los que habían sido sancionados. Solo precisaron que se trataba de prisioneros que habían cumplido "una parte significativa de la pena" y que habían "mantenido buena conducta en prisión".

Según la oenegé de defensa de los derechos humanos 11J, desde las manifestaciones de 2021 hasta el anuncio de las excarcelaciones de este mes, en la isla había unos 760 presos por razones políticas, incluidos 358 participantes en esas históricas protestas.

Tras cortar el suministro de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de Cuba, la administración de Donald Trump ha aplicado un embargo petrolero de facto que tiene casi paralizada la economía de la isla.