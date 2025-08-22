Corea del Norte afirma que Corea del Sur realizó disparos de advertencia en la región fronteriza

Corea del Norte afirmó el sábado (tiempo local) que militares surcoreanos realizaron disparos de advertencia el martes en la zona fronteriza entre los países, y lo calificó de provocación deliberada, de acuerdo el medio estatal KCNA.

Corea del Norte también dijo que las emisiones de advertencia de los militares surcoreanos en la región fronteriza estaban aumentando.

Corea del Norte ha estado construyendo desde el año pasado barreras en la frontera fuertemente fortificada entre las dos Coreas, al tiempo que ha volado carreteras y vías férreas intercoreanas.

Corea del Norte "tomará las contramedidas correspondientes" ante cualquier obstrucción al proyecto de construcción de barreras, y "no asumirá ninguna responsabilidad por las graves consecuencias" si en el futuro se hace caso omiso de las advertencias en la zona fronteriza, afirmó KCNA, que citó al vicejefe del Estado Mayor del Ejército.

El mensaje de Corea del Norte contradice comentarios recientes del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, quien dijo que pondría fin a algunas actividades militares a lo largo de la frontera, en medio del esfuerzo de su Gobierno por mejorar los lazos entre los vecinos que siguen técnicamente en guerra.