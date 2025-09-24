Connacionales en flotilla hacia Gaza se reportan a salvo tras incidentes: SRE

Luego de los incidentes registrados en la flotilla Global Sumud que navega rumbo a Gaza, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que las y los mexicanos que participan en la misión humanitaria se encuentran a salvo.

Tras los incidentes reportados el martes, personal de las embajadas en Israel, Argelia y Grecia entró en contacto con los connacionales a bordo de las embarcaciones, quienes aseguraron estar bien. De manera paralela, funcionarios de la Cancillería informaron a familiares sobre la situación y reiteraron que se mantendrá un monitoreo constante.

La dependencia señaló que continuará con gestiones diplomáticas para garantizar la seguridad de las y los participantes, con el apoyo de las representaciones de México en Israel, Grecia, Argelia y Egipto.

Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, indicó que sostuvo un diálogo abierto con familiares de los mexicanos que integran la flotilla y con su representación en el país.

“Nuestra prioridad es su seguridad e integridad”, escribió en su cuenta de X.