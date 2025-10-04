Cientos de miles marchan en apoyo a palestinos en toda Europa

Cientos de miles de personas salieron a las calles en toda Europa este sábado para exigir el fin inmediato de la guerra en Gaza y la liberación de los activistas detenidos a bordo de una flotilla humanitaria interceptada por Israel.

"Todos somos palestinos", "Palestina libre", "Alto al genocidio", coreaban los manifestantes en Roma, donde una marea humana marchó por cuarto día consecutivo, tras la interceptación esta semana de una flotilla de 45 embarcaciones que intentaba llegar a Gaza con ayuda.

Los organizadores anunciaron "un millón" de manifestantes. Contactada por AFP, la policía italiana no pudo proporcionar una cifra de participación de inmediato.

Unos 70.000 manifestantes, según la policía, recorrieron Barcelona en un ambiente pacífico, en una de las múltiples protestas propalestinas celebradas en toda España.

En Dublín, miles marcharon por el centro de la capital irlandesa para conmemorar lo que los organizadores calificaron como "dos años de genocidio" en Gaza.

Irlanda y España son algunos de los países más críticos en Europa frente la ofensiva militar de Israel en Gaza, iniciada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás.

En París, donde se congregaron unas 10.000 personas, una portavoz del contingente francés de Global Sumud, Helene Coron, dijo a la multitud: "¡Nunca nos detendremos!".

En Italia, el gobierno de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni ha sido criticado por su falta de acción. El sábado, Meloni acusó a los manifestantes de vandalizar una estatua del Papa Juan Pablo II frente a la estación central de Roma, calificando el acto como "vergonzoso".

"Dicen manifestarse por la paz, pero insultan la memoria de un hombre que fue un verdadero defensor y constructor de la paz", declaró.

Manifestantes en Barcelona entonaban cánticos como "¡Boicot a Israel!" o "¡Free Palestine!".

"Hace muchos años que la política de Israel no es correcta y hemos de salir a la calle", indicó a la AFP Marta Carranza, una jubilada de 65 años que se manifestaba con una bandera palestina a la espalda.

"Despertando"

"Barcelona sale a la calle. El jueves ya salimos mucha gente cuando interfirieron la flotilla, y ya nos esperábamos que hoy la cosa sería seria", agregó en referencia a las embarcaciones de ayuda con destino a Gaza que fueron interceptadas esta semana por Israel y que habían partido a inicios de septiembre de Barcelona.

Unos 50 españoles se encuentran entre los miembros de la flotilla detenidos en Israel, indicó este sábado el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una entrevista con la televisión pública.

Los organizadores de la flotilla califican la acción israelí de "ilegal", ya que los barcos navegaban en aguas internacionales.

"Era de esperar que hoy viniera mucha gente porque hay mucha movilización y la gente está despertando un poco", explicó entre la multitud de manifestantes Jordi Bas, un profesor de primaria de 40 años que agitaba una bandera palestina.

"La población de palestina lo sigue desde el primer día y es la única cosa que les puede dar un poco de ánimos, ver que el mundo entero está movilizándose para solidarizarse con ellos", agregó.

El 14 de septiembre alrededor de 100.000 manifestantes propalestinos interrumpieron el recorrido de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, obligando a suspenderla antes de tiempo.

En Irlanda, los oradores pidieron sanciones contra Israel y el fin inmediato de la guerra. Exigieron además que los palestinos participen en cualquier plan de alto el fuego.

"Cualquier plan que se haga sin la participación del liderazgo o del pueblo afectado debe ser puesto en duda", dijo John-Paul Murphy, un médico de 37 años.

En Londres, la policía informó de al menos 355 arrestos durante una concentración en apoyo al grupo proscrito Palestine Action.

El primer ministro Keir Starmer pidió anular las protestas este fin de semana, tras el ataque mortal a una sinagoga ocurrido el jueves