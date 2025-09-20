China vuelve a sancionar dos redes sociales por contenidos "indeseables"

Las autoridades chinas anunciaron el sábado "medidas disciplinarias y punitivas" contra las redes sociales locales Weibo (similar a X) y Kuaishou (videos) por destacar en exceso la actualidad de las celebridades y publicar contenidos "indeseables".

Estas medidas consisten en "convocatorias a entrevistas, órdenes de corregir las faltas en un plazo determinado, advertencias y sanciones estrictas contra los responsables", indicó la Administración del Ciberespacio de China (CAC), sin dar más detalles.

Medidas similares se tomaron la semana pasada contra otra popular aplicación, RedNote (el "Instagram chino", también conocido como "Xiaohongshu").

Las autoridades comunistas chinas obligan a las redes sociales a realizar, a través de equipos de moderación y censura, un estricto control de los contenidos que consideren demasiado subversivos, vulgares, pornográficos o perjudiciales.

En este contexto, la CAC, en comunicados separados pero casi idénticos, reprochó el sábado a Weibo y Kuaishou no "haber cumplido con su responsabilidad principal" en esta materia.

Apunta en particular la "clasificación de búsquedas más populares", donde se destacan los temas más vistos.

En estas listas aparecen "contenidos indeseables" en posiciones destacadas, "como aquellos que sobrerrepresentan las actividades de las celebridades, así como publicaciones triviales", afirma la CAC.

Acusa así a Weibo de "dañar el ecosistema en línea" y a Kuaishou de contribuir a la propagación excesiva de contenidos de farándula considerados frívolos. En consecuencia anunció estas "medidas disciplinarias y punitivas" contra dichas plataformas.

Weibo es una plataforma de microblog que permite publicar textos y fotos. Su contenido suele centrarse en la actualidad. En marzo, la empresa declaraba tener 591 millones de usuarios activos mensuales.

Kuaishou es una aplicación de videos cortos, de concepto similar a TikTok. A principios de año, afirmaba contar con más de 730 millones de usuarios activos mensuales.