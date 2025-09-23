China y México refuerzan su alianza estratégica y llaman a fortalecer la voz del Sur Global

A 53 años de establecer relaciones diplomáticas, China y México atraviesan uno de los momentos más sólidos de su alianza, pese a la inestabilidad global, afirmó el embajador Chen Daojiang durante la conmemoración del 76 aniversario de la fundación de la República Popular China.

El diplomático destacó que los vínculos bilaterales se han caracterizado por ser estratégicos, complementarios y mutuamente beneficiosos, y subrayó el compromiso de ambas naciones con la defensa de los intereses comunes del Sur Global.

“Actualmente, las cooperaciones prácticas en áreas como el comercio, la educación y la tecnología están prosperando, y los intercambios en turismo y cultura son cada vez más frecuentes. Además, ambos países colaboran estrechamente en organismos multilaterales como la ONU, el G20 y la APEC, lo que los convierte en verdaderos buenos amigos y socios”, afirmó.

Chen recordó que la relación se ha fortalecido bajo el liderazgo de los presidentes Xi Jinping y Claudia Sheinbaum, quienes se reunieron al margen de la cumbre del G20 en noviembre de 2024 para acordar una agenda común. También resaltó la visita del canciller Juan Ramón de la Fuente a Pekín en mayo pasado, donde participó en la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, reforzando la cooperación con México y América Latina.

El embajador advirtió que la humanidad atraviesa una etapa marcada por la incertidumbre, el unilateralismo y el proteccionismo, por lo que consideró que ambos países tienen la responsabilidad de salvaguardar la paz y el desarrollo. “La cooperación de beneficio mutuo es la característica esencial de las relaciones sino-mexicanas”, recalcó.

De cara al futuro, reiteró la disposición de Beijing a profundizar la confianza política, ampliar la cooperación en diversos ámbitos y proyectar junto con México una “voz común del Sur Global”.

“Esperamos que México actúe en la misma dirección con nosotros para preservar un buen entorno de comercio internacional, defender el verdadero multilateralismo, promover la unidad del Sur Global y aportar más energía positiva al mundo lleno de turbulencias”, agregó.

Reconocimiento desde México

En el mismo acto, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, señaló que China ha protagonizado dos transformaciones significativas: consolidarse como una “gran potencia agroalimentaria” y avanzar en la erradicación de la pobreza extrema, en especial en las zonas rurales. “Son logros que enriquecen a la humanidad entera”, apuntó.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, reconoció a China como un actor clave en el escenario internacional y un referente en ciencia e innovación.

“A lo largo de casi 80 años China ha transitado un camino de profundas transformaciones y hemos atestiguado la tenacidad y el progreso de su pueblo. Los logros son muchos”, dijo.

La también embajadora, añadió que la asociación estratégica integral entre México y China se ha consolidado como el marco adecuado para promover la interlocución política, la colaboración en temas de interés común y el acercamiento cultural.

El evento incluyó una presentación del Grupo Acrobático de Henan, que puso el acento en los intercambios culturales como vía para estrechar la amistad entre los dos pueblos. “El arte es el arma más potente que posee la humanidad para cambiar el mundo”, concluyó el embajador Chen citando a Diego Rivera.