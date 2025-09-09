Catar confirma bombardeos israelíes contra líderes de Hamás y condena el "cobarde" ataque

Israel lanzó un ataque contra los líderes de Hamás en Qatar este martes, ampliando sus acciones militares que se han extendido por todo Oriente Medio, para incluir al estado árabe del Golfo, donde el grupo islamista palestino tiene desde hace tiempo su base política.

Un funcionario israelí confirmó a Reuters que Israel había llevado a cabo un ataque contra líderes de Hamás en Qatar.

La cadena de televisión qatarí Al Jazeera, citando a una fuente de Hamás, afirmó que el ataque tuvo como objetivo a los negociadores del alto el fuego de Hamás en Gaza.

Varias explosiones se sintieron en la ciudad qatarí de Doha, según testigos.

Columnas de humo negro se elevaban desde la gasolinera Legtifya. Justo al lado hay un pequeño complejo residencial que ha estado vigilado por la guardia del emir de Qatar las 24 horas del día desde el comienzo del conflicto de Gaza.

Medios israelíes, citando a un alto cargo israelí, informaron que el ataque estaba dirigido contra altos dirigentes de Hamás, incluyendo a Khalil al-Hayya, su jefe en el exilio y principal negociador.

Qatar, que ha estado mediando entre Hamás e Israel, condenó el "cobarde" ataque israelí contra funcionarios de Hamás y lo calificó de "flagrante" violación del derecho internacional.

Catar condena un ataque "cobarde"

Catar condenó este martes lo que describió como un "cobarde" bombardeo israelí contra edificios residenciales en los que viven miembros del brazo político del movimiento islamista palestino Hamás.

"El Estado de Catar condena firmemente el cobarde ataque israelí que apuntó contra edificios residenciales donde se alojan varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital catarí, Doha", afirmó el portavoz de la cancillería de Catar, Majed al Ansari, en X.