Trump lanza "última advertencia" a Hamás para que acepte el acuerdo sobre los rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el domingo lo que calificó como su "última advertencia" a Hamás, instando al grupo palestino a aceptar un acuerdo para liberar a los rehenes de Gaza.

"Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás acepte también", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. "He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptar. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra!".

Hamás dijo en un comunicado posterior que recibió algunas ideas de Estados Unidos a través de mediadores para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El grupo dijo que estaba discutiendo con los mediadores formas de desarrollar esas ideas, sin dar detalles concretos. Hamás reiteró su disposición a negociar la liberación de todos los rehenes a cambio de un "anuncio claro del fin de la guerra" y la retirada completa de las fuerzas israelíes del enclave.

La emisora israelí N12 News informó el sábado que Trump había presentado a Hamás una nueva propuesta de alto el fuego.

Según el acuerdo, Hamás liberaría a los 48 rehenes restantes el primer día de la tregua a cambio de miles de prisioneros palestinos encarcelados en Israel y negociaría el fin de la guerra durante un alto el fuego en el enclave, reportó N12.

Un funcionario israelí dijo que Israel estaba "considerando seriamente" la propuesta de Trump, pero no entró en detalles.