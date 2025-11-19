La Casa Blanca de Trump intentó retrasar la votación sobre los archivos de Epstein, pero fracasó

La Casa Blanca presionó silenciosamente a senadores para que demoraran una votación sobre la divulgación de los archivos de la investigación a Jeffrey Epstein, incluso cuando el presidente Donald Trump insistía públicamente en que su Gobierno no tenía nada que ocultar e instaba al Congreso a actuar, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto.

Sus esfuerzos fracasaron el martes, cuando los senadores respaldaron una medida aprobada por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, sin los cambios por los que habían presionado los asesores de Trump, exponiendo los límites de la influencia del presidente sobre su partido en un asunto que le ha atormentado desde que regresó al poder este año.

Ahora se espera que la medida llegue a la mesa de Trump tan pronto como el miércoles, y él ha indicado que planea firmarla. Su firma coronaría una semana extraordinaria, que comenzó con el giro que Trump dio el domingo por la noche, cuando instó a la Cámara de Representantes a aprobar un proyecto de ley que su Gobierno intentó retrasar o evitar durante meses.

La medida obliga a hacer públicos los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Epstein, el difunto financiero neoyorquino y delincuente sexual convicto que confraternizó con algunos de los hombres más influyentes del país.

Control de daños

A última hora de la tarde del domingo, los principales asesores de la Casa Blanca y el presidente habían llegado a la conclusión de que su campaña para impedir la votación estaba fracasando, y trataron de pasar de la prevención al control de daños, dijeron las fuentes, que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Los asesores de la Casa Blanca intensificaron sus contactos con los líderes del Senado para introducir enmiendas al proyecto de ley de la Cámara de Representantes, incluida la censura de algunas partes para proteger a las víctimas, como último esfuerzo para influir en la medida, dijeron las dos fuentes.

Se prepararon para demorar el proyecto de ley, animando a los senadores a presentar cualquier retraso como una supervisión responsable. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que a Trump le preocupaba que la atención prestada a Epstein le distrajera de sus otras prioridades.

"El presidente Trump nunca ha estado en contra de la publicación de los archivos Epstein - más bien, siempre ha estado en contra de que los republicanos caigan en la trampa demócrata de hablar de esto en lugar de centrarse en los recortes de impuestos históricos convertidos en ley, el hecho de que cero extranjeros ilegales han entrado en nuestro país en cinco meses, y los muchos otros logros de la Administración Trump en nombre del pueblo estadounidense", dijo Jackson.

¿Límite al poder de Trump?

A pesar de semanas de estrategia y presión directa sobre los legisladores -incluido el largo retraso del juramento de un legislador demócrata recién electio-, los republicanos del Congreso siguieron adelante en contra de los deseos de Trump.

La lucha ha hecho mella en la aprobación pública de Trump, que cayó a su punto más bajo este año en una encuesta de Reuters/Ipsos concluida el lunes. Esta encontró que solo el 44% de los republicanos pensaban que Trump estaba manejando bien la situación de Epstein.

Otro 60% de los estadounidenses creía que el gobierno federal estaba ocultando información sobre la muerte de Epstein, y el 70% creía que estaba ocultando información sobre las personas involucradas en sus delitos sexuales. La mayoría de los republicanos de Trump compartían esas sospechas.

Trump socializó y salió de fiesta con Epstein en las décadas de 1990 y 2000 antes de lo que él llama un distanciamiento, y más tarde divulgó teorías conspirativas sobre Epstein a sus partidarios. Ahora, muchos votantes de Trump creen que su Gobierno ha encubierto los vínculos de Epstein con figuras poderosas y oscurecido los detalles que rodean su muerte en una cárcel de Manhattan, que fue declarada suicidio mientras Trump era presidente en 2019.

Epstein se declaró culpable de un cargo de prostitución grave en el estado de Florida en 2008 y cumplió 13 meses en la cárcel. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de tráfico sexual de menores en 2019. Epstein se había declarado inocente de esos cargos antes de su muerte.

Trump ha negado cualquier fechoría y el material de investigación hasta la fecha no ha revelado detalles comprometedores específicos, aunque los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron la semana pasada un correo electrónico de 2019 de Epstein que sostenía crípticamente que Trump "sabía sobre las chicas".

Colaboradores expresaron su molestia por lo que consideran la fijación del Partido Republicano con el asunto, una fijación que, temen, podría persistir independientemente de los archivos que se publiquen.

"Hay una idea errónea, adoptada por muchos en el Partido Republicano, de que el gobierno federal está ocultando información sobre Epstein", dijo un funcionario de alto rango de la Casa Blanca. "Pero esa teoría simplemente no es cierta (...) el presidente no tiene nada que ocultar".