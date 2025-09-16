Carney viajará a México para reforzar la relación bilateral y la prosperidad regional

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que visitará la Ciudad de México los días 18 y 19 de septiembre, con el propósito de profundizar la relación bilateral y fortalecer la prosperidad de América del Norte.

Durante su estancia, Carney se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para dialogar sobre seguridad, infraestructura, inversión, energía y comercio.

El encuentro dará continuidad a la reunión que ambos sostuvieron en la cumbre del G7 en Kananaskis y a la visita reciente de los ministros canadienses Anita Anand y François-Philippe Champagne a México.

“Canadá y México mantienen una sólida relación con base en más de tres décadas de libre comercio. Ante un panorama mundial cambiante, nos centramos en mejorar nuestras alianzas en materia de comercio, seguridad y energía. Juntos, construiremos cadenas de suministro más sólidas, crearemos nuevas oportunidades para los trabajadores y proporcionaremos mayor prosperidad y seguridad tanto a los canadienses como a los mexicanos”, afirmó el primer ministro canadiense.

La visita también busca consolidar la estrategia del nuevo gobierno canadiense para diversificar y fortalecer sus relaciones comerciales con socios considerados fiables, con miras a generar empleos, impulsar la inversión y construir cadenas de suministro más resilientes.

En 2024, Canadá y México celebraron 80 años de relaciones diplomáticas. Ese mismo año, el comercio bilateral de mercancías alcanzó los 56,000 millones de dólares, consolidando a México como el tercer socio comercial de Canadá y a Canadá como el quinto de México. Ambos países serán, junto con Estados Unidos, coanfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.