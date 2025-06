Bruselas, "preparada para defender" a España si Trump toma represalias comerciales

La Comisión Europea se mantiene cauta sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con medidas comerciales contra España si no dedica un 5% de su PIB a gasto militar, pero está "preparada para defender" los intereses del Estado miembro si fuera necesario.

Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press advierten de que desde Bruselas "no hay control ni nada que decir" sobre las posibles medidas que pueda imponer o no Trump, por lo que no habrá una respuesta a lo ocurrido al término de la cumbre de la OTAN.

Sin embargo, las mismas fuentes añaden que la Comisión Europea, que tiene las competencias en materia de política comercial de los 27, "está preparada para defender a nuestros Estados miembro si es necesario".

El Ejecutivo comunitario mantiene contactos constantes con Washington desde hace semanas para intentar buscar una solución a la guerra arancelaria que Trump abrió en marzo con aranceles al acero y al aluminio; y amplió en abril con un 25% sobre los coches y un 20% (temporalmente rebajado al 10%) para el resto de importaciones europeas.

Hace apenas dos semanas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Trump acordaron en conversación telefónica ordenaron a sus equipos negociadores "acelerar" las conversaciones, con el objetivo de lograr un acuerdo antes de que expire la tregua que dieron Bruselas y Washington hasta el 9 de julio y la UE reactive sus contraaranceles.