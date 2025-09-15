Asesinato de Kirk azuza la guerra cultural en EU

Washington. El presunto asesino del influencer de derecha Charlie Kirk tenía una "ideología de izquierda" y vivía con una persona transgénero que era su pareja, declaró ayer el gobernador de Utah, confirmando detalles que podrían avivar el debate político en un Estados Unidos ultrapolarizado.

Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves por la noche en Utah, sospechoso de matar a tiros a Kirk el día anterior durante un mitin público en un campus de ese estado.

Quien convivía con Robinson "era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer", declaró ayer el gobernador Spencer Cox al canal CNN.

Agregó que esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores, a diferencia del presunto tirador, quien se niega a dar detalles.

Cox subrayó que los investigadores hasta el momento no han encontrado evidencia de la influencia de la pareja de Robinson en el asesinato.

"Eso es lo que estamos tratando de determinar ahora mismo. Es fácil sacar conclusiones precipitadas (...) pero quiero ser cauteloso", declaró.

Robinson será formalmente imputado el martes.

El gobernador de Utah, quien recibió elogios la semana pasada por instar a los estadounidenses a bajar la tensión política, dio varias entrevistas de televisión el domingo y en una de ellas mencionó que los investigadores creen que Robinson adoptó ideas de izquierda.

"Es evidente que había una ideología izquierdista en este asesino", afirmó Cox.

Desde que se conoció este asesinato, que fue grabado en directo, varias figuras y medios de comunicación conservadores, siguiendo los pasos del presidente Donald Trump, han denunciado la influencia de la "izquierda radical".

El sábado, varios medios reportaron sobre la relación de Robinson con su pareja transgénero, encendiendo la ira de los activistas de ultraderecha para quienes la identidad de género es un tema clave.

La influencer conservadora, Laura Loomer, instó el sábado a "designar el movimiento trans como un movimiento terrorista" y el multimillonario Elon Musk posteó en sus redes a favor de prohibir los tratamientos de transición y criticó la ideología de izquierda.

"Delirio trans"

Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante un mitin en una universidad de Utah, fue el fundador del grupo juvenil conservador Turning Point USA y era un duro crítico de los derechos LGBT+, en particular los de las personas transgénero.

En un mensaje en X de agosto, se refirió "al culto a la muerte del delirio trans", poco después de que dos niños fueran asesinados y otros nueve resultaran heridos durante un tiroteo en una iglesia de Minneapolis a manos de un agresor que, según las autoridades, se identificaba como transgénero.