Ardua pelea por entrar a balotaje y definir con Fujimori presidencia de Perú: sondeo

Al menos cuatro ⁠candidatos se encuentran en empate técnico en el segundo lugar para la elección presidencial de Perú, entre ellos el periodista y exalcalde limeño Ricardo Belmont con un sorpresivo avance en un sondeo a la que tuvo acceso Reuters el martes, que mantiene liderando la carrera a la derechista Keiko Fujimori.

La encuesta de la firma Ipsos Perú, realizada el lunes, mostró que Belmont, de 80 años, tiene un 9% de apoyo en las intenciones de voto ubicándose en el segundo lugar de la contienda, detrás de Fujimori que se consolidó primera con 16%.

En el tercer lugar figura el excómico Carlos Álvarez con 8%, en cuarto el izquierdista Roberto Sánchez con 7% y en quinto lugar el ultraconservador Rafael López Aliaga también con 7%.

El margen de error de la encuesta de Ipsos es de +/-2,8%, lo que representa un empate técnico desde el segundo al quinto lugar en el sondeo, que mostró además que un 24% aun no ⁠sabe por quien votar o que no ⁠escogería a ninguno de los ⁠35 candidatos.

El candidato Belmont, empresario, periodista y locutor de radio, figuraba muy relegado ⁠en la encuesta previa de Ipsos la semana anterior. Belmont fue alcalde limeño durante dos periodos entre 1990 y 1995 y fue legislador entre el 2009 y 2011.

Belmont, que postuló por primera vez a la presidencia en 1995 y lidera el Partido Cívico Obras, tiene una postura nacionalista y ha criticado duramente a los migrantes ilegales.

No se espera un ganador ⁠con más del 50% de los votos en los comicios del 12 de abril, por lo que las autoridades electorales han anticipado un balotaje para el 7 de junio.