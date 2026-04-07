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Ardua pelea por entrar a balotaje y definir con Fujimori presidencia de Perú: sondeo
La encuesta de la firma Ipsos Perú mostró que Belmont, de 80 años, tiene un 9% de apoyo en las intenciones de voto ubicándose en el segundo lugar de la contienda.
Al menos cuatro candidatos se encuentran en empate técnico en el segundo lugar para la elección presidencial de Perú, entre ellos el periodista y exalcalde limeño Ricardo Belmont con un sorpresivo avance en un sondeo a la que tuvo acceso Reuters el martes, que mantiene liderando la carrera a la derechista Keiko Fujimori.
La encuesta de la firma Ipsos Perú, realizada el lunes, mostró que Belmont, de 80 años, tiene un 9% de apoyo en las intenciones de voto ubicándose en el segundo lugar de la contienda, detrás de Fujimori que se consolidó primera con 16%.
En el tercer lugar figura el excómico Carlos Álvarez con 8%, en cuarto el izquierdista Roberto Sánchez con 7% y en quinto lugar el ultraconservador Rafael López Aliaga también con 7%.
El margen de error de la encuesta de Ipsos es de +/-2,8%, lo que representa un empate técnico desde el segundo al quinto lugar en el sondeo, que mostró además que un 24% aun no sabe por quien votar o que no escogería a ninguno de los 35 candidatos.
El candidato Belmont, empresario, periodista y locutor de radio, figuraba muy relegado en la encuesta previa de Ipsos la semana anterior. Belmont fue alcalde limeño durante dos periodos entre 1990 y 1995 y fue legislador entre el 2009 y 2011.
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Belmont, que postuló por primera vez a la presidencia en 1995 y lidera el Partido Cívico Obras, tiene una postura nacionalista y ha criticado duramente a los migrantes ilegales.
No se espera un ganador con más del 50% de los votos en los comicios del 12 de abril, por lo que las autoridades electorales han anticipado un balotaje para el 7 de junio.