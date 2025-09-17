Arabia Saudita y Pakistán firman un acuerdo de defensa mutua

Arabia Saudita y Pakistán firmaron el miércoles un "acuerdo estratégico de defensa mutua", por el que se comprometen a defenderse en caso de ataque, más de una semana después del bombardeo israelí contra Hamás en Catar.

Pakistán, que posee armas nucleares y hace cuatro meses vivió su peor enfrentamiento en décadas con India, y Arabia Saudita sellaron este acuerdo que estipula que "cualquier agresión contra uno de los dos países se considerará una agresión contra ambos", según la agencia de noticias oficial saudita SPA.

El acuerdo se firmó durante la visita de Estado del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, el miércoles a Riad, donde se reunió con el príncipe heredero y dirigente de facto saudita, Mohamed bin Salmán.

El anuncio se produce tras el ataque israelí del 9 de septiembre contra el movimiento palestino Hamás en Doha, una ofensiva sin precedentes que sacudió a Catar y puso en vilo a la rica región del Golfo, que hasta entonces contaba con la protección militar de Washington, su aliado histórico.

Aunque Riad busca diversificar sus alianzas, este acercamiento a Islamabad no borra los importantes vínculos comerciales de Arabia Saudita con India, otra potencia nuclear.

India, uno de los mayores importadores de crudo del mundo, cubre más del 85% de sus necesidades gracias a proveedores extranjeros, entre los que se encuentran Irak y Arabia Saudita, que por sí solos representaron el 45% de las importaciones indias de crudo en 2024.