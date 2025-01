Alza invernal de enfermedades respiratorias en China y otros países no es inusual: OMS

El aumento de los casos de enfermedades respiratorias comunes en China y otros lugares del hemisferio norte se sitúa dentro de los límites previstos para el invierno boreal, sin que se hayan registrado brotes insumables, afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los informes sobre un aumento de casos en China del metapneumovirus humano (hMPV), una infección respiratoria común, han acaparado titulares en todo el mundo, con informes de hospitales desbordados que recuerdan el comienzo de la pandemia del COVID-19 hace poco más de cinco años.

Sin embargo, la OMS afirmó en un comunicado el martes por la noche que está en contacto con las autoridades sanitarias chinas y que no había recibido ningún informe sobre patrones inusuales de brotes en ese país. Las autoridades chinas también dijeron a la agencia sanitaria de la ONU de que el sistema sanitario no está desbordado y no se han activado respuestas de emergencia.

La OMS afirmó que los datos chinos hasta el 29 de diciembre muestran que las detecciones de virus de hMPV, gripe estacional, rinovirus y virus respiratorio sincicial (VRS) aumentaron en las últimas semanas, sobre todo en las zonas septentrionales de China. La gripe es actualmente la causa de enfermedad más comúnmente notificada.

"El aumento observado en las infecciones respiratorias agudas y las detecciones de patógenos asociados en muchos países del hemisferio norte en las últimas semanas son esperables en esta época del año y no son inusuales", añadió la OMS.

El hMPV suele causar síntomas similares a los del resfriado durante unos días, pero en raras ocasiones puede llevar a la hospitalización de personas muy jóvenes, ancianas o vulnerables desde el punto de vista médico.

A diferencia del virus causante del COVID-19, que era nuevo, el hMPV se identificó por primera vez en 2001 y es probable que lleve circulando mucho más tiempo, según los científicos.

Otros países, como India y Reino Unido, también han notificado un aumento de los casos de hMPV este invierno, así como de otras infecciones respiratorias, en línea con las tendencias estacionales que a veces pueden alargar los hospitales.