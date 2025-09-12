Un agente del ICE mata a un migrante durante un control de tráfico en Chicago

Las autoridades de Estados Unidos han informado este viernes de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha disparado y matado a un migrante que se resistió a ser detenido durante un control de tráfico en un suburbio de Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional ha explicado que los agentes querían detener a un migrante indocumentado al que han identificado como Silverio Villegas González, que tenía antecedentes por conducción imprudente, cuando este se negó a obedecer las órdenes y dirigió su vehículo contra los agentes.

"Uno de ellos fue atropellado por el vehículo y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma. (...) El agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra estable. El migrante indocumentado fue declarado muerto", reza un comunicado.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha deseado una "pronta" recuperación del agente herido, destacando que "siguió su formación, usó la fuerza apropiada, y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden".

"Los vídeos virales en redes sociales y los activistas que animan a los migrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y las personas detenidas", ha denunciado.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha publicado un mensaje en su perfil de la red social Facebook donde ha dicho estar "al tanto del preocupante incidente ocurrido". "Esta es una situación en desarrollo y los habitantes de Illinois merecen un infrome completo y veraz de lo sucedido para garantizar transparencia y rendición de cuentas", ha declarado.

Las operaciones de control migratorio se han intensificado en la zona de Chicago en los últimos días, en una de las últimas escaladas entre la Administración de Donald Trump y las ciudades gobernadas por demócratas que limitan la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria.