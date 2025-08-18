Acusan de cuatro violaciones al hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega

Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa de Noruega Mette-Marit, fue inculpado por cuatro presuntas violaciones y podría ser condenado a hasta 10 años de cárcel, anunció este lunes la fiscalía, en una etapa más de este caso que sacude a la familia real desde hace más de un año.

En total, Marius Borg Høiby está acusado de 32 delitos. Además de las cuatro violaciones, fue inculpado por maltrato a allegados y por haber grabado imágenes sin consentimiento, explicó en rueda de prensa el fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø.

"La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta diez años", declaró. "Se trata de hechos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas", subrayó el fiscal.

Según él, Høiby habría violado a cuatro mujeres cuando estaba dormidas. Y habrían sido filmadas. También está acusado por agresiones físicas y morales a su expareja, Nora Haukland, la única identificada por la fiscalía, entre el verano de 2022 y el otoño 2023.

"En varias ocasiones, le habría dado un portazo en la cara, le habría golpeado la cabeza contra la pared y empujado contra la nevera", añadió Henriksbø.

Trastornos mentales y adicción a la droga

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Marius Borg Høiby, de 28 años, fue arrestado el 4 de agosto de 2024, sospechoso de haber agredido a su pareja.

En una declaración pública realizada 10 días después de su detención, afirmó haber actuado "bajo los efectos del alcohol y la cocaína tras una discusión", sufrir "trastornos mentales" y luchar "desde hace mucho tiempo contra la adicción" a la droga.

Estos hechos desencadenaron una serie de otras revelaciones y denuncias por parte de 16 víctimas, agregó el fiscal. Høiby pasó una semana detenido en noviembre, una situación inédita en la familia real.

"El hecho de que Marius Borg Høiby forme parte de la familia real no debe, por supuesto, implicar que sea tratado con mayor indulgencia o con mayor severidad que si actos similares hubieran sido cometidos por otros", insistió Henriksbø.

Las cuatro violaciones por las que Høiby está inculpado tuvieron lugar en 2018, 2023 y 2024, la última de ellas después del inicio de la investigación policial.

Imagen de la realeza

Este hombre rubio, alto, que luce tatuajes, anillos y pendientes, nació el 13 de enero de 1997 fruto de un fugaz idilio entre Mette-Marit, que acababa de salir de un entorno marcado por el alcohol y las drogas, y Morten Borg, condenado por violencia y delitos relacionados con estupefacientes.

A los cuatro años, saltó a la fama cuando su madre se casó con el heredero de la corona, el príncipe Haakon, con quien tuvo otros dos hijos, la princesa Ingrid Alexandra, de 21 años, y el príncipe Sverre Magnus, de 19.

Høiby, que según la prensa noruega pasó el año pasado una semana en un centro de desintoxicación en Londres, ya había sido detenido en 2017 por consumir cocaína en un festival de música. Fue condenado a una multa.

Estos excesos han empañado la imagen de la monarquía, aunque la institución sigue siendo muy popular, sobre todo el rey Harald y el príncipe heredero Haakon.

El palacio no hizo ningún comentario tras el anuncio. "Corresponde a los tribunales examinar este asunto y tomar una decisión", declaró la portavoz Sara Svanemyr en un mensaje enviado a AFP.

Según un sondeo publicado en diciembre por la televisión pública NRK, el 45% de los encuestados declaró que su opinión sobre la casa real se había deteriorado durante el último año. Según la fiscalía, el juicio podría celebrarse en enero de 2026.