Michal Kurtyka es candidato a ocupar la Secretaría General de la OCDE, actualmente es ministro de Clima y Medio Ambiente del gobierno polaco.

En entrevista con El Economista habla, entre otros temas, sobre los avances de la política energética limpia de su país.

—Usted cambió de rumbo la política energética de su país acercándola al Acuerdo de París y, al mismo tiempo, alejándola de los recursos fósiles que agreden al medio ambiente. ¿Qué estrategias siguió?

—Polonia se enfrenta al desafío de construir un nuevo sistema energético durante los próximos 20 años, no solamente debido a la transformación verde, sino también debido al hecho de que el sector energético polaco se basa en centrales eléctricas de carbón muy desgastadas (aproximadamente el 70% de la capacidad tiene más de 30 años). Mientras tanto, como Ministerio de Clima y Medio Ambiente, somos responsables de la seguridad energética, y así garantizar la continuidad y estabilidad del suministro de energía a usuarios finales.

Desde 2018 ha habido cambios significativos en la combinación energética de Polonia. Observamos una dinámica sin precedentes en el desarrollo de microinstalaciones de energía renovable y creciente actividad de consumidores de energía. Desde 2018, ha habido un aumento de más de 5 veces en la potencia en las instalaciones fotovoltaicas de 500 MW a más de 3100 MW (al 30 de septiembre de 2020). Actualmente, aproximadamente el 20% de la capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional proviene de fuentes de energía renovables: más de 10 GW de casi 50 GW.

La política energética del estado se ha integrado más estrechamente con cuestiones climáticas. Un ejemplo es la creación del Plan Nacional de Energía y Clima para 2021-2030 y la Política Energética de Polonia, directamente relacionada con el Plan. Los cambios se reflejaron también en las estructuras de la administración del gobierno nacional: en 2020, se estableció el Ministerio de Clima (actualmente el Ministerio de Clima y Medio Ambiente), que se ocupa de cuestiones tanto climáticas, como energéticas.

—¿Cómo se ubica su país frente a la agenda 2030?

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, basados en un desarrollo que incluya aspectos sociales, económicos y medioambientales, están fuertemente reflejados en la política de desarrollo de Polonia. Se incluyen en la visión de desarrollo formulada en la Estrategia de Desarrollo Responsable, adoptada por el Consejo de Ministros en febrero de 2017, así como en otras estrategias integradas individuales.

En Polonia el documento estratégico clave en el campo de la política climática y ecológica es la Política Ambiental Nacional 2030 (PEP2030). El Ministerio de Clima y Medio Ambiente es responsable de su implementación.

La PEP2030, como un desarrollo de la parte ambiental de la Estrategia de Desarrollo Responsable, es implementada por 11 de los 17 SDGs. Los rumbos de la intervención de la PEP2030 se correlacionaron en base al cumplimiento de los 169 objetivos de la Agenda 2030.

Ya en 2013, con miras a garantizar las condiciones de desarrollo socioeconómico estable frente a los riesgos que plantea el cambio climático, Polonia adoptó el Plan Estratégico de Adaptación para sectores y áreas sensibles al cambio climático hasta 2020 con una perspectiva para 2030 (SPA 2020). También nos acompañó la idea de aprovechar el impacto positivo que las medidas de adaptación pueden tener no sólo en la condición del medio ambiente polaco, sino también en el crecimiento económico.

—Mucha gente al escuchar “cambio climático”, piensa en un futuro muy lejano. ¿Cómo logró un cambio en Polonia?

—Las soluciones de sensibilización y basadas en la naturaleza son un método eficaz y rentable para adaptarse al cambio climático. Sin embargo, el éxito de las medidas de adaptación depende en gran medida del contexto y el conocimiento limitado sobre la eficacia de varias medidas de adaptación requiere un mejor seguimiento y evaluación de las soluciones implementadas.

Las ciudades son particularmente vulnerables al cambio climático. Son el foco de los desafíos contemporáneos más urgentes, desde la escasez de agua y la mala calidad del aire, hasta las perturbaciones económicas y las perturbaciones en la estabilidad social. Los fenómenos extremos cada vez más intensos, como lluvias torrenciales, vientos fuertes, olas de calor y sequías prolongadas, implican mayor riesgo para las ciudades en el contexto del cambio climático. Actualmente, la población de las ciudades polacas se estima en unos 23.3 millones de personas, lo cual representa más del 60% de la población del país. Por consiguiente, la adaptación de las ciudades polacas y europeas al inevitable cambio climático es de importancia clave para la resiliencia general de los europeos al cambio climático debido a la concentración de la población.

Con el fin de aumentar la resiliencia de las ciudades al cambio climático, el Ministerio de Clima y Medio Ambiente implementó en 2017-2019, junto con las ciudades más grandes de Polonia, un proyecto titulado "Desarrollo de planes de adaptación al cambio climático en ciudades de más de 100,000 residentes”. Como resultado de la implementación del proyecto, las ciudades recibieron documentos que contienen un diagnóstico de amenazas climáticas y sectores seleccionados que son más sensibles a los factores climáticos. Con base en las conclusiones de este proyecto, así como en la Iniciativa "Ciudad con Clima", apoyamos la construcción de sistemas sostenibles de gestión del agua de lluvia y desarrollo de infraestructura verde y azul en áreas urbanas. También se apoya la retención de agua de lluvia en parcelas privadas y postula cambios en el desarrollo espacial destinado a aumentar, o al menos mantener, la proporción adecuada de áreas biológicamente activas en el caso de un nuevo desarrollo en las ciudades.

—El gobierno de Polonia presenta un rasgo conservador en materia de derechos civiles, ¿cómo ha logrado romper viejos paradigmas y llevar a su país por el camino de las energías limpias? Se lo pregunto porque en Brasil o México, gobiernos conservadores, no tienen como prioridad la transición hacia las energías limpias.

—Probablemente nadie tenga dudas ya sobre la necesidad de contrarrestar el cambio climático y las consiguientes amenazas para la vida. Todos somos responsables de la condición en la que transmitimos nuestro planeta a las generaciones futuras. Esforzarse por reducir la proporción de CO2 en la atmósfera es un paso natural hacia una vida mejor, sin smog y otras amenazas para nuestra salud.

En Polonia, durante los últimos doce años, la participación del carbón en la producción de energía ha ido disminuyendo gradualmente. En 2007 estaba por encima del 90% y en 2019 se redujo al 74 por ciento.

El papel de la energía de carbón en Polonia seguirá siendo limitado, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un número suficiente de fuentes disponibles en el sistema para asegurar el funcionamiento de fuentes de energía renovables inestables y teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos.

El proyecto de la Política Energética de Polonia hasta 2040 prevé la construcción de seis plantas de energía nuclear con una capacidad total de 6-9 GW. La primera será puesta en servicio de la para 2033. La introducción de la energía nuclear en Polonia reducirá el nivel medio de emisiones de CO2 en la producción, garantizará un suministro estable de electricidad independientemente del tiempo, reducirá las emisiones nacionales de contaminantes atmosféricos (por ejemplo, NOX, SOX, polvo) del sector energético y apoyará desarrollo de la electromovilidad.

La estrategia energética polaca asume que la construcción del nuevo sistema energético se llevará a cabo a un ritmo que garantice la estabilidad del suministro energético y la gestión eficiente de la red eléctrica. Las inversiones en parques eólicos marinos y plantas de energía solar desempeñarán un papel especial en lo que respecta a ello. También será necesario utilizar unidades de gas, que constituirán un complemento y una reserva para fuentes dependientes de las condiciones climáticas, en particular en el período de transición.

Se espera que la capacidad instalada total en las unidades de generación de electricidad con fuentes de energía renovable ascienda a aproximadamente 23-25 GW en 2030, lo que resultará en una duplicación de la capacidad instalada de fuentes de energía renovable en comparación con 2020 y debería permitir la generación de aproximadamente un 32% neto de electricidad en 2030. Plantas energéticas de emisión cero (renovables y nucleares) constituirán en 2040 aproximadamente el 60% de la capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional.

Se instalarán 5.9 GW en parques eólicos marinos en 2030 y 8-11 GW en 2040. En las plantas solares, cuyo papel es especialmente importante durante el verano, se instalarán 5-7 GW en 2030 y 10 -16 GW en 2040. El balance de potencia garantizará la seguridad energética, permitiendo la cobertura de la demanda eléctrica con la energía doméstica.

Actualmente en Polonia, gracias al programa "Mi Electricidad", hay un auge en microinstalaciones de energía solar. "Mi Electricidad" es uno de los mayores programas de financiación de microinstalaciones fotovoltaicas de Europa para personas físicas que generan electricidad para sus propias necesidades. En su marco, se han presentado más de 200,000 peticiones. El presupuesto del programa ascendía a 1,000 millones de zlotys (aproximadamente 268 millones de dólares). Gracias a las instalaciones fotovoltaicas en nuestro país, las emisiones de CO2 a la atmósfera se redujeron en 307657081.60 kg en un año.

—¿Ha tenido usted resistencias por parte de algunos sectores de la población sobre los cambios que ha implementado?

—La transformación energética es una oportunidad para desarrollar y utilizar el potencial económico. Obviamente, es natural que la reconstrucción de un sector tan extenso suscita preocupaciones entre los grupos profesionales relacionados con la minería y el procesamiento del carbón. Somos conscientes de que también conlleva una serie de riesgos, especialmente para los grupos sociales más vulnerables. Sin embargo, la justa transformación que estamos impulsando implica una intervención en este ámbito y una especial atención a los problemas del mercado laboral. Poner a los ciudadanos y a la justicia en primer lugar es la única manera de que el Pacto Verde Europeo supere la prueba del tiempo y no conduzca a la Unión Europea hacia el camino de la “Europa de distintas velocidades”.

Se espera que las nuevas industrias relacionadas con las energías renovables y la energía nuclear creen aproximadamente 300,000 nuevos puestos de trabajo. Los trabajadores del sector minero están altamente calificados y es de esperar que algunos de ellos encuentren fácilmente un lugar en las industrias involucradas en la transformación energética.

—En materia de política europea estamos viendo resistencias de su gobierno en cuanto a aceptar un mecanismo de evaluación del Estado de derecho que la Unión Europea evaluará a los 27. Los presupuestos y los subsidios para paliar los daños de la pandemia están en riesgo. ¿Por qué se ha llegado a este escenario? ¿Cree que el gobierno polaco cederá?

—Polonia apoya un acuerdo sobre el paquete presupuestario y su adopción lo antes posible, lo que permitirá el inicio oportuno de la ejecución de los programas regulares del Marco Financiero Plurianual y el inicio inmediato de la ejecución de las medidas de emergencia del Instrumento Europeo de Reconstrucción. Esto es especialmente importante para los ciudadanos y las empresas.

Desde el comienzo de las negociaciones hemos recalcado que seguiríamos un enfoque de paquete. Sin embargo, su elemento clave, el mecanismo de condicionalidad del estado de derecho, no obtuvo la aprobación unánime de todos los estados miembros, incluido el apoyo de Polonia. No se puede llegar a un acuerdo sobre el paquete a expensas de la seguridad jurídica.

—¿Cómo se encuentra la relación bilateral entre México y Polonia?

—Las relaciones polaco-mexicanas tienen bases sólidas. En la política multilateral nos regimos por principios similares, como la protección de los derechos humanos o la necesidad de fortalecer el derecho internacional. En este aspecto, cooperamos en foros multilaterales, incluida la Comisión de Derechos Humanos. Las relaciones económicas entre nuestros países se centran en gran medida en los sectores: automotriz, informático, químico y alimentario. Las empresas mexicanas Cemex y Katcon operan en Polonia, mientras que en México las empresas polacas Sanok Rubber, Maflow y Bury. México es también un destino cada vez más importante para los polacos, siendo visitado cada año por 50,000 turistas polacos.

—Usted está interesado en encabezar la OCDE, ¿cuáles son los cambios que emprendería?

—La lucha contra el enemigo invisible ya ha dejado una huella en la economía mundial y europea. En este momento extremadamente difícil es importante crear una estrategia común que nos permita superar la crisis. La escala de los desafíos que enfrentamos hoy no tiene precedentes. La OCDE jugará un papel especial en la recuperación de la economía global afectada por el coronavirus. No hay duda de que será un foro mundial que creará direcciones específicas para la acción. Estoy convencido de que sólo una acción decisiva nos permitirá restaurar plenamente la economía mundial en la senda del crecimiento socioeconómico. Debemos tener el coraje de tomar decisiones en este tan difícil momento. Ésta es nuestra responsabilidad para con nuestros ciudadanos. Por eso, como secretario general de la OCDE, propondré una política de Nuevo Crecimiento que sea una respuesta a los desafíos de nuestro tiempo y que permita revitalizar la economía.

Nuestras acciones no sólo deben ser de naturaleza correctiva. A pesar de que luchamos constantemente contra la crisis, debemos fortalecer nuestra capacidad de resistencia a las crisis futuras. Como secretario general de la OCDE, buscaré identificar nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas. Es menester apoyar nuevas tecnologías que cumplan los objetivos de transformar las economías hacia emisiones bajas y nulas. La Nueva Política de Crecimiento es una oportunidad para desbloquear el potencial de las economías, construir industrias modernas, crear nuevos empleos y contrarrestar el cambio climático. La implementación de esta política ofrece la oportunidad de movilizar inversiones públicas y privadas sin precedentes.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de los países menos prósperos. Nadie puede quedarse fuera. Por lo tanto, reducir las desigualdades globales es más que nunca una condición sine qua non para lograr el objetivo del bienestar colectivo. Esto requiere una nueva solidaridad y una estrecha coordinación entre las acciones de todos los estados. Sólo una respuesta coordinada puede salvarnos del caos: humanitario, económico y social. No podemos estar desprevenidos para posibles nuevas crisis. Nuestras economías y sociedades deben ser inmunes a ellos. La pandemia de coronavirus sólo cambiará la historia en la medida en que lo permitamos. La Nueva Política de Crecimiento es una propuesta que nos fortalecerá y permitirá eliminar nuestras debilidades. Por eso veo el papel del secretario general como moderador del proceso de toma de decisiones de los estados miembros de la OCDE.

—Finalmente, la pandemia del Covid-19 ha revelado diversas maneras de proteger a la población por parte de los gobernantes. ¿Qué ha hecho el gobierno de su país para que no hayan demasiados muertos como en otros países, cono México, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos?

—La estrategia para combatir la pandemia de Covid-19 adoptada por el gobierno polaco ilustra las direcciones más importantes de las acciones que se han tomado, y al mismo tiempo toma en cuenta las consecuencias a largo plazo de la introducción de restricciones. Intentamos reaccionar con urgencia a la naturaleza cambiante de la epidemia. Los niveles de infección por Covid-19 aumentan exponencialmente en Europa durante la temporada de otoño e invierno. Según los investigadores, las variantes del virus responsables del pico actual de la enfermedad son menos letales, pero mucho más contagiosas que las responsables de la ola primaveral de infecciones.

Lamentablemente, este fenómeno también se observa en Polonia, que durante la primera fase, gracias a las medidas rápidamente implementadas, estaba en el grupo de países europeos con mejores tasas de contagios. Al mismo tiempo, debido a la adquisición de más conocimientos sobre la biología del virus y la posibilidad de un uso flexible de las medidas organizativas y de infraestructura adoptadas hasta ahora, el enfoque de la amenaza asociada con la infección por Covid-19 está cambiando.