Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves no saber "nada" sobre la campaña 'online' para financiar el muro en la frontera con México por la que su exasesor Steve Bannon fue inculpado de defraudar a cientos de miles de donantes.

"No sé nada sobre este proyecto", dijo Trump desde la Oficina Oval. "No he tenido contacto con él desde hace mucho tiempo", agregó, refiriéndose a su exasesor.