Ciudad de México. "Es una felicidad venir, esta vez no como en calidad de refugiado por el golpe de estado en 2019", expresó el presidente de Bolivia, Luis Arce, a su homólogo Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su visita por el aniversario de la Victoria de Chakán Putum, evento que se realizará en Campeche el día de hoy.

“Es una felicidad venir a México, ya no en calidad de refugiado ante el golpe perpetuado en mi país en noviembre de 2019. (...) Durante los meses que he estado acá he recibido mucha solidaridad del pueblo mexicano. Entablaba conversaciones con el pueblo (...) y recibía una completa solidaridad”, aseveró Arce esde Palacio Nacional, donde participó en la conferencia habitual del presidente mexicano.

Arce reveló que una de las causas del golpe de Estado en su país fue porque se buscaba un control sobre el litio, además, acusó la presunta participación de la empresa Tesla, de Elon Musk, en la movilización que llevó a Jeanine Áñez a asumir el poder en Bolivia.

En tanto, en el marco de su visita oficial a México, ambos países instruyeron a sus equipos de trabajo a concluir en mayo la supresión del requisito de visa para personas que realicen viajes entre ambas naciones con fines de turismo, culturales, de negocios, entre otros.

En una declaración conjunta ambos mandatarios manifestaron su interés de explorar áreas de complementariedad en cadenas productivas, así como promover proyectos de cooperación en sectores importantes como el litio, en beneficio mutuo.

Destacaron la importancia de compartir buenas prácticas en temas estratégicos vinculados al sector agroalimenticio y energético, principalmente, a través del nuevo Programa de Cooperación Bilateral para el bienio 2021-2023.

También exhortaron a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se limite a actuar dentro de su propio marco institucional y abstenerse de intervenir en asuntos internos de los estados miembros.

Alianza política

El académico de la escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana (UP), Alejandro Motta, consideró que la visita del presidente Arce tiene un objetivo político y no económico.

“Son acuerdos políticos más que económicos, es un tema de influencia en el continente americano y hacer contrapeso a otros gobiernos (...) como Brasil y Chile. Hay un intento de construir esquemas de relaciones paralelas a la OEA para hacer contrapeso de su influencia en el continente a partir de la Celac”, dijo.

Opinó que el argumento del control del litio es un intento para tapar algo que a simple vista parece una persecución política, la detención de la expresidenta Jeanine Áñez.

“La crisis política (con la detención de Áñez) la han creado ellos mismos a propósito. Podría intuirse que es parte de una estrategia para alborotar el escenario y así tener el pretexto de avanzar en medidas en contra de la oposición”, dijo.

Por lo pronto, Arce sorprende al decir que el dueño de Tesla participó en un complot.

