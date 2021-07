El presidente electo de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, descartó este viernes que en su gobierno vaya a copiar "modelos" extranjeros e insistió en que no es "chavista" ni "comunista".

"Vamos a gestar el verdadero modelo peruano (...) respetando la institucionalidad", dijo Castillo tras recibir de manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su "credencial" de presidente de la República para el período 2021-2026.

"Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas", agregó.