El ultarderechista Milo Yiannopoulos dimitió el martes al sitio de noticias Breitbart en medio de una tormenta por comentarios que realizó este fin de semana en un video en los que pareció aceptar la pedofilia.

El británico, de 33 años de edad, ya había perdido un contrato para la edición de un libro autobiográfico y fue anulada su participación en una conferencia tras haber afirmado el pasado fin de semana en un video que entiende a los hombres que mantienen relaciones sexuales con niños de 13 años.

Frente a los medios de comunicación en una conferencia de prensa en Nueva York, Yiannopoulos anunció que renunciaba a su cargo en la publicación derechista Breitbart.

Este provocador de extrema derecha y acérrimo defensor del presidente Donald Trump no es ajeno a las controversias: Twitter le cerró su cuenta por su acoso en línea a la actriz negra Leslie Jones en julio pasado.

Y la universidad de California, en Berkeley, canceló este mes un discurso que iba a pronunciar tras unas violentas protestas contra él. Trump reaccionó amenazando con quitarle los fondos federales a la universidad.

"No, no, no, usted está entendiendo mal lo que es pedofilia", dice Yiannopoulos en el video en el que aparece hablando con conductores de un programa de tevé. "La atracción sexual por alguien de 13 años, que es sexualmente maduro, no es pedofilia. Pedofilia es la atracción por niños que no han alcanzado la pubertad". Y agrega que la idea del consentimiento es "arbitraria y opresiva".

Yiannopoulos, editor de tecnología de Breitbart, es un extravagante activista vilipendiado al ser considerado racista y misógino, pero que se considera a sí mismo como un cruzado gay contra la "corrección política". Es además un ruidoso seguidor de Trump, a quien apodó "Daddy" ('papito') durante la campaña electoral.

Yiannopoulos tenía previsto hablar el viernes próximo en un evento convocado por la llamada Conferencia de Acción Política Conservadora. Pero la invitación le fue retirada.

"Debido a la revelación de un ofensivo video en las últimas 24 horas en el que se justifica la pedofilia, la Conferencia de Acción Política Conservadora ha decidido retirar la invitación", dijo Matt Schlapp, jefe del grupo que patrocina la conferencia.

La editorial Simon & Schuster, por su parte, informó que canceló la publicación de "Dangerous" ('Peligroso'), un manifiesto y libro de memorias del propio Yiannopoulos.

