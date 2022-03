México es un socio esencial para la Unión Europea con el que se pueden abordar varios temas de cooperación, como hacer frente al cambio climático, destacó Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en nuestro país.

El diplomático aseguró que a pesar de la importancia del tema energético, en particular el debate de la reforma energética, este no agota los debates sobre la lucha contra el cambio climático y otros temas de la agenda y reiteró que pronunciamientos como los ataques a los periodistas y defensores de derecho humanos no deben influir en la relación.

“Subrayar que hay muchísimos temas en nuestra relación bilateral, en nuestra cooperación, en nuestro diálogo, los hay en el acuerdo actual en vigor y aún más en el futuro (Acuerdo Global), lo que pasa en un sector no impide que sigamos avanzando en otros sectores”, puntualizó en conferencia de prensa.

Al presentar el plan de Acción EUROCLIMA+, en el marco de la iniciativa del Equipo Europa para un modelo de transición verde en México, aseguró que continuará la cooperación para enfrentar el cambio climático y cumplir con las metas de reducción de emisiones de carbono.

“México ha sido líder en el pasado y lo que deseamos es que siga siendo un líder en el futuro en este rubro y de eso se trata la iniciativa, de acompañar y alentar a México a seguir dándole prioridad a este esfuerzo y este tema”, dijo.

El plan de acción EUROCLIMA+, en conjunto con La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) contempla cuatro ejes de acción: la movilidad sostenible y ciudades inteligentes; eficiencia energética; economía circular y soluciones frente al cambio climático.

“La transición verde es un tema que es absolutamente prioritario para la Unión Europea tanto a nivel interno, en el marco del pacto verde, (...) y a nivel global. Para este esfuerzo México es un socio esencial porque es un país que plantea desafíos importantes en este rubro, es una economía grande, un país emergente de peso en el mundo”, declaró.

Al 2027 el presupuesto consta de 1,000 millones de euros a nivel regional, es decir para América Latina y el Caribe, de los cuales el 30% va para la transición verde, especialmente en países vulnerables.

Por su parte, Cristina Marín, agregada de Cooperación de la delegación europea, enumeró que ya se han hecho colaboraciones en proyectos de movilidad en algunos estados como Jalisco y Puebla, de factibilidad del Tren Maya y manejo de residuos, asistencia técnica en introducir el agua como derecho humano.

rrg