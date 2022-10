México ofrecerá oportunidades a venezolanos que deseen quedarse: Marcelo Ebrard

México ofrecerá oportunidades de quedarse o de repatriación a los venezolanos que lleguen desde Estados Unidos, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Darles oportunidades, que ellos nos digan si quieren estar en México. ¿Las opciones de México cuáles serían? Decirles en el puente “no te admito”, imagínate el problema que tendríamos en el puente; y dos, repatriarlos tampoco, solo aquellos que quieran. Entonces, el que quiera quedarse en es este país, es bienvenido”, declaró a medios de comunicación tras su participación en el VII Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico.

El canciller Ebrard recordó que México es el país que más refugio da y negó que haya miles de venezolanos varados tras ser deportados de Estados Unidos desde que iniciaron las nuevas restricciones contra aquellos que llegan por tierra a la frontera.

“México es el país o uno de los países del mundo que tiene más refugiados (…) estamos dando, más-menos para darnos una idea, cuatro o cinco veces más refugio de lo que hacíamos hace un año. Nuestra política es esa: el si tú quieres estar en México, es relativamente sencillo estar aquí solo tienes que pedir una solicitud de refugio”, dijo.

El funcionario reiteró que en lo que no está de acuerdo el gobierno mexicano es en dejar que transite por el país un gran número de personas “que no sabemos quiénes son, ¿por qué? Porque no las podemos proteger en primer lugar, y segundo porque las arriesgan”.

El miércoles, durante su participación en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Ebrard informó que el primer día bajo las disposiciones del Titulo 42, el país recibió 744 venezolanos, y hasta el miércoles sumaban 1,768 personas que habían ingresado a nuestro país. “Ayer regresaron 170, no son miles”, enfatizó.

Apoyo a migrantes venezolanos

Por su parte, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México reiteró que las autoridades correspondientes tienen que mantener al tanto a los migrantes venezolanos sobre su situación y detallar la oferta de opciones.

“Ante las nuevas medidas adoptadas en Estados Unidos es fundamental que las personas refugiadas y migrantes de Venezuela reciban de las autoridades información que les permita entender su situación, opciones disponibles y los procesos administrativos y legales que les afectan”, expresó la agencia en su cuenta de Twitter.

"Las personas venezolanas en movilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes, requieren asistencia humanitaria, documentación y albergue. ACNURMéxico @ONUDHmexico, @OIM_Mexico y @UNICEFMexico están dispuestas con sociedad civil, a complementar la respuesta de las autoridades”, agregó.

