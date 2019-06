México apuesta por el éxito para que sus medidas resulten positivas para detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos y evitar una nueva negociación, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El canciller destacó que, en caso de que no haya una solución fructífera, afirmó que México está preparado para renegociar el tema migratorio, pero no el de la imposición de tarifas arancelarias. Y reconoció que el gobierno estadounidense mantiene el posicionamiento de discutir la figura de tercer país seguro.

“Confiamos en tener éxito, no estoy partiendo de la base de que vamos a fracasar o de que simplemente vamos a usar el tiempo para patear el balón”, declaró ante medios de comunicación.

“De fallar en los 45 días se acordó discutir que México sea tercer país seguro, pero la posición mexicana es que se cree un sistema de gestión migratoria sobre asilo-refugio que establecería medidas comunes entre ambos países”, aseguró.

Asimismo, precisó que tras el acuerdo pactado con EU, no se perdió la soberanía de México y se rechazó que el país se convierta en un tercer país seguro. “México no perdió ni un centímetro de soberanía”, reiteró.

Ebrard puntualizó que se acordaron 45 días como plazo para poner en marcha una serie de medidas sobre las cuales hay escepticismo “porque hasta ahora no se ha logrado reducir el número de migrantes irregulares, porque no hay ningún mes donde se haya registrado un decrecimiento”, agregó confiando en no llegar a una nueva discusión.

También informó que el programa de Protocolos de Protección a Migrantes —que obliga a México a recibir a los solicitantes de asilo en Estados Unidos que hayan pasado por territorio mexicano— se extenderá a tres nuevas ciudades de su frontera.

Asimismo, Marcelo Ebrard presentó públicamente el informe que envió al Senado sobre su visita a Washington la semana anterior sobre la negociación que está en curso con EU. Hizo hincapié en el interés de transparentar el proceso de los acuerdos y reuniones que tuvo la delegación mexicana con funcionarios estadounidenses.

Encuentro con China

Mientras tanto, durante la conferencia habitual del presidente, el canciller informó que representantes del gobierno mexicano sostendrán reuniones de alto nivel en julio con el gobierno chino, en Beijing, tras realizarse la cumbre del G20 a finales de junio en Japón.