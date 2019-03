Madrid. El gobierno de Nicolás Maduro ha contratado a un despacho de abogados español para que le asesore ante sanciones y embargos en el contexto del cambio político que se está fraguando en Venezuela, a fin de proteger sus bienes en el exterior. El encargo, a Lupicinio Abogados, es un acuerdo marco en el que se cubre la administración del Estado de Maduro, pero también las personas físicas que la conforman: el propio Maduro, sus ministros y altos cargos, según ha podido saber Expansión y ha confirmado con el bufete.

El contrato, que se firmó a finales de enero, se ha rubricado con la Procuraduría General de Venezuela, equivalente a la Abogacía General del Estado en España.

El bufete asesora a la administración del Estado de Maduro en un área en la que está especializado, embargos y sanciones de la UE, EU y la ONU.

Desde el despacho explican que se ha acordado que cada encargo que plantee la procuraduría será analizado por un comité deontológico interno que decidirá si aceptarlo o no. Es decir, se trata de un marco en el que el bufete tiene libertad para aceptar los trabajos o no hacerlo, insisten, y destacan que todavía no han recibido ningún encargo. El contrato tiene de límite temporal el 31 de diciembre, fecha en la que se analizará su renovación.

¿Chavistas a España?

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, confirmó la semana pasada que el gobierno de EU pidió a España estudiar la posibilidad de acoger a destacados líderes chavistas para resolver el conflicto en Venezuela. En la Ser, Borrell dijo: “El secretario de Estado, el señor Pompeo, tenía la preocupación de saber si, en el caso de que algunas personas y sus familiares quisieran abandonar Venezuela, podrían ser acogidos en algunos países que han reconocido al presidente Guaidó”. El gobierno, explicó, respondió que estudiaría la propuesta que, de momento, no se ha concretado.

Preguntado por estas declaraciones en una entrevista con Expansión, el embajador de Guaidó en España, Antonio Ecarri, las consideró “una buena noticia porque delata el desmoronamiento del régimen y la búsqueda de salidas. Es el comienzo del principio del fin; el principio del fin, sin duda”.

Sin embargo, sobre el futuro de Maduro, Ecarri considera que “los implicados en delitos de lesa humanidad, actos de corrupción y narcotráfico no pueden ser exonerados, nunca. Confiamos en la justicia penal internacional, tenemos abogados acreditados en la Corte Penal en La Haya para comenzar acciones”.

Respecto a los activos financieros del régimen, el embajador de Guaidó asegura que están haciendo “seguimiento a esos capitales. La Asamblea Nacional ha promulgado la ley para perseguir sus capitales en el sistema financiero mundial”. Para ello, cuentan con “los países que luchan contra la corrupción del sistema financiero y bufetes españoles a ver si es posible congelar activos del Estado venezolano que sabemos que se encuentran en el sistema financiero español”.

La decisión de Maduro destapa escenarios de su sucesión.