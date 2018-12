El hecho de que un presidente haya evadido ir a la guerra en Vietnam no es algo nuevo ni único. Cada uno de los dos presidentes que precedieron a Trump, Bill Clinton y George W. Bush, eludieron pelear en una guerra que años después se vio, en el mejor de los casos, como un error penoso. Pero el éxito de Trump en evitar ir a Vietnam es notable en parte debido al contraste que se puede establecer entre su retórica sobre el ejército y los veteranos y la manera en que logró evitar el servicio, un esfuerzo que un nuevo informe de The New York Times explica con más detalle.

Parece que dos favores hicieron casi toda la diferencia.

Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946. Cuando comenzó el sorteo para servir en Vietnam, tenía 24 años y estaba fuera de la universidad, aparentemente en una posición favorable para ser reclutado rápidamente.

En varias ocasiones, Trump ha dicho que lamenta no haber servido a EU en esa guerra, al aducir que estaba cursando estudios universitarios y por un diagnóstico de espolones óseos en los talones.

De acuerdo con la investigación del Times, el podólogo que firmó en 1968 aquel informe médico fue Larry Braunstein, quien en los años 50 alquilaba su consultorio en Queens al padre del presidente, Fred C. Trump, en la planta baja debajo de Edgerton Apartments. La familia Trump vendió el edificio en el 2004, según los registros.

Las hijas del doctor fallecido en el 2007 y afirmaron al diario que su padre a menudo contaba la historia de que ayudó al joven Trump a evitar enfilarse al ejército para ir a la guerra de Vietnam como un favor a su padre.

Elysa Braunstein comentó que su padre, que no dejó registros médicos a la familia, sostenía que Trump no tenía realmente una enfermedad en el pie que lo descalificara como apto para enrolarse en el Ejército. “¿Pero lo examinó? No lo sé”, dijo.

“Lo que obtuvo fue acceso a Fred Trump”, dijo Elysa. “Si había algo malo en el edificio, mi papá llamaba y Trump se encargaba de ello inmediatamente. Ese fue el pequeño favor que recibió”.

Los Braunstein también sugieren que hubo alguna participación de un segundo podólogo, el doctor Manny Weinstein, que murió en 1995 y vivía en dos departamentos en Brooklyn propiedad de Fred Trump. Los directorios de la ciudad muestran que se mudó al primero durante el año en que Donald Trump recibió su exención.